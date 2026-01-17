एस. आर. लुथरा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आत्मनिर्भर भारत पर तृतीय छात्र सम्मेलन आयोजित

सार्वजनिक एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित तथा सार्वजनिक विश्वविद्यालय की घटक संस्था एस. आर. लुथरा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा 17 जनवरी 2026 को“आत्मनिर्भरभारत: अवसर और चुनौतियाँ” विषय पर तृतीय छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर सार्वजनिक विश्वविद्यालय के प्रो वोस्ट प्रो. (डॉ.) किरण पंड्या मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवा शक्ति, नवाचार एवं अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में डॉ. जयेश एन. देसाई, डीन – फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, सार्वजनिक विश्वविद्यालय, सूरत तथा बीआरसीएम कॉलेज के प्राचार्य उपस्थित रहे । उन्होंने छात्रों द्वारा प्रस्तुत शोधपत्रों की गुणवत्ता, मौलिकता एवं विषय की प्रासंगिकता की सराहना की।



इस सम्मेलन में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से कुल 7 टीमों ने भाग लिया और आत्मनिर्भर भारत से संबंधित विभिन्न विषयों पर शोधपत्र प्रस्तुत किए।

चयनित शोधपत्रों का आईएसबीएन के साथ प्रकाशन फरवरी माह में किया जाएगा।

