सूरत :  लिटल स्कॉलर्स द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन, बच्चों के लिए उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का अनोखा शोकेस

रोल प्ले और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चों ने सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया

 लिटल स्कॉलर्स द्वारा शनिवार को परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर में स्कूल के वार्षिक उत्सव के अंतर्गत एक विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सूरत शहर में पहली बार प्री-स्कूल स्तर पर जापान की ‘इकिगाई’ अवधारणा से परिचय कराया गया। कार्यक्रम के दौरान मात्र तीन वर्ष के छोटे बच्चों ने सड़क सुरक्षा, सांस्कृतिक मूल्य, भावनात्मक सुख-समृद्धि और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। कहानी कहने, रोल प्ले और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चों ने सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया।

कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में युवा इन्फ्लुएंसर्स की उपस्थिति, लोकप्रिय सामाजिक परिस्थितियों से प्रेरित मिनी कैरेक्टर प्रस्तुतियां तथा अनोखे और असामान्य व्यवसायों की झलक शामिल रही। साथ ही स्पॉटलाइट वॉक के जरिए बच्चों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को उजागर किया गया। इस कार्यक्रम से यह स्पष्ट हुआ कि आज के समय में शिक्षा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक जागरूकता और आत्मविश्वास विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

