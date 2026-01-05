वडोदरा में चार जिलों का मेगा क्लस्टर लेवल रोजगार एवं अप्रेंटिस भर्ती मेला आज

वडोदरा सहित चार जिलों के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। गुजरात सरकार, गांधीनगर स्थित रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक कार्यालय के मार्गदर्शन में, सहायक निदेशक (रोजगार) कार्यालय, वडोदरा द्वारा मंगलवार 6 जनवरी 2026 को क्लस्टर लेवल रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप भर्ती मेला आयोजित किया जा रहा है।

यह मेगा रिक्रूटमेंट मेला वडोदरा के तरसाली स्थित आईटीआई कैंपस में आयोजित होगा, जो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मेले में वडोदरा के साथ-साथ छोटा उदयपुर, खेड़ा और आनंद—इन चार जिलों के योग्य उम्मीदवार भाग ले सकेंगे।

आयोजकों के अनुसार, इस भर्ती मेले में 50 से अधिक नामांकित नियोक्ता (एम्प्लॉयर) भाग लेंगे और करीब 5,000 युवाओं का साक्षात्कार लेकर उन्हें रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करेंगे। विभिन्न औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां इस मेले में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी करेंगी।

सहायक निदेशक (रोजगार), वडोदरा ने चारों जिलों के पात्र और इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर मेले में उपस्थित रहें।