लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा में चार जिलों का मेगा क्लस्टर लेवल रोजगार एवं अप्रेंटिस भर्ती मेला आज

तरसाली आईटीआई कैंपस में सुबह 8 बजे से आयोजन, 50 से अधिक नियोक्ता और 5,000 युवाओं के शामिल होने की संभावना

On
वडोदरा में चार जिलों का मेगा क्लस्टर लेवल रोजगार एवं अप्रेंटिस भर्ती मेला आज

वडोदरा सहित चार जिलों के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। गुजरात सरकार, गांधीनगर स्थित रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक कार्यालय के मार्गदर्शन में, सहायक निदेशक (रोजगार) कार्यालय, वडोदरा द्वारा मंगलवार 6 जनवरी 2026 को क्लस्टर लेवल रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप भर्ती मेला आयोजित किया जा रहा है।

यह मेगा रिक्रूटमेंट मेला वडोदरा के तरसाली स्थित आईटीआई कैंपस में आयोजित होगा, जो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मेले में वडोदरा के साथ-साथ छोटा उदयपुर, खेड़ा और आनंद—इन चार जिलों के योग्य उम्मीदवार भाग ले सकेंगे।

आयोजकों के अनुसार, इस भर्ती मेले में 50 से अधिक नामांकित नियोक्ता (एम्प्लॉयर) भाग लेंगे और करीब 5,000 युवाओं का साक्षात्कार लेकर उन्हें रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करेंगे। विभिन्न औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां इस मेले में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी करेंगी।

सहायक निदेशक (रोजगार), वडोदरा ने चारों जिलों के पात्र और इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर मेले में उपस्थित रहें।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा : पेपर क्विलिंग से पहचान बनाने वाली मिसेज केका मंडल, जुनून और मेहनत से रचा कला का अनोखा सफ़र

वडोदरा : पेपर क्विलिंग से पहचान बनाने वाली मिसेज केका मंडल, जुनून और मेहनत से रचा कला का अनोखा सफ़र

वडोदरा स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

वडोदरा स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

वडोदरा : ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन में वडोदरा की बड़ी उपलब्धि

वडोदरा : ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन में वडोदरा की बड़ी उपलब्धि

वडोदरा : मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना से वडोदरा में मजबूत हो रहा बच्चों का भविष्य

वडोदरा : मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना से वडोदरा में मजबूत हो रहा बच्चों का भविष्य