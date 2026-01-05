“भारत का गौरव सम्मान” से सम्मानित हुए डॉ. दिव्यांशु पटेल
बाराबंकी: (उत्तर प्रदेश), जनवरी 5: स्वास्थ्य सेवा एवं सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में निरंतर योगदान के लिए लेट सुषमा देवी फाउंडेशन के Director / Chairman डॉ. दिव्यांशु पटेल को Indian Icon Awards द्वारा “India’s Pride – A Disease Free India by 2035” सम्मान से नवाज़ा गया है।
यह सम्मान वस्तुतः “भारत का गौरव सम्मान” है, जो उनके दूरदर्शी जनस्वास्थ्य अभियान “Disease Free India 2035” (रोग-मुक्त भारत 2035) के लिए प्रदान किया गया।
यह उपलब्धि ऐसे समय पर मिली है, जब फाउंडेशन द्वारा आयोजित 17वाँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर हाल ही में बिरजापुरवा, बाराबंकी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर में कुल 52 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवं आवश्यक मार्गदर्शन किया गया।
शिविर में सामान्य रोगों के साथ-साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पेट व जोड़ों की समस्याओं तथा जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा के समन्वय (इंटीग्रेटिव मेडिसिन) के माध्यम से परामर्श दिया गया।