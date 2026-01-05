सूरत : ‘मेरा युवा भारत’ के तहत कच्छ के युवाओं ने किया सूरत की औद्योगिक इकाइयों का दौरा

केंद्र सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित ‘मेरा युवा भारत’ (माई भारत) सूरत के तत्वावधान में पांच दिवसीय इंटर-डिस्ट्रिक्ट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। “युवाओं द्वारा विचारों का आदान-प्रदान, राष्ट्रीय एकता की ओर एक कदम” थीम पर आधारित इस कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ के युवा प्रतिनिधि सूरत पहुंचे हैं।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूरत और कच्छ जिलों के युवाओं के बीच संस्कृति, अनुभव और नए विचारों का आदान-प्रदान करना है। इसी क्रम में शैक्षणिक गतिविधियों के तहत कच्छ के युवाओं ने सूरत की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का दौरा किया। युवाओं ने अदानी पोर्ट और हरे कृष्णा डायमंड जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में जाकर औद्योगिक प्रक्रियाओं को नजदीक से समझा।

दौरे के दौरान प्रतिभागी युवाओं को पोर्ट मैनेजमेंट, वैश्विक व्यापार प्रणाली, डायमंड इंडस्ट्री में आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीक तथा इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार और उद्यमिता के अवसरों की जानकारी दी गई। इससे युवाओं में करियर और उद्यमशीलता को लेकर नई सोच विकसित होने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की भावना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं को एक मंच पर लाकर आपसी संवाद, सहयोग और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। पांच दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान संवाद सत्र, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

इस अवसर पर SDRF-11 (वाव) के डीवाईएसपी अनिल पटेल, माई भारत के डिप्टी डायरेक्टर सचिन शर्मा सहित देवीपूजक मनोज, निमेश गड्डुम, सोलंकी कमल, उज्ज्वल परमार, जैविक रैयानी, वैष्णवी राजपूत, संजना प्रजापति और गौरव पंड्या उपस्थित रहे।