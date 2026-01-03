लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

रिक्स ग्लोबल फूड्स ने लॉन्च किया ‘घीयोनेज़’ - दुनिया का पहला घी-आधारित स्प्रेड

By Loktej
On
अहमदाबाद, भारत: भारत की समृद्ध खाद्य विरासत में जुडी हुई कंपनी रिक्स ग्लोबल फूड्स ने गर्व से ‘घीयोनेज़’ के लॉन्च की घोषणा की है, जो पारंपरिक पोषण को आधुनिक स्वाद के साथ मिश्रित करने वाला दुनिया का पहला घी-आधारित स्प्रेड है। घीयोनेज़ स्प्रेड रेंज में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, जो आज के जागरूक उपभोक्ताओं के लिए स्वस्थ आनंद को फिर से परिभाषित करती है।

अगले पांच वर्षों में, रिक्स ग्लोबल फूड्स का लक्ष्य घीयोनेज़ को पूरे भारत में एक ब्रांड बनाना है, जिसकी शुरुआत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ पर विशेष ध्यान देने से होगी और उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बाजारों में विस्तरण किया जाएगा। इस ब्रांड की विकास रणनीति में रिटेल और मोर्डन ट्रेड, होरेका (होटल, रेस्तरां, कैफे) और ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं। आगे के चरणों में, कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजारों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में भी अपनी जगह बनाने की योजना बना रही है जहां बिन-निवासी भारतीयों की मजबूत आबादी है और स्वस्थ भोजन विकल्पों की मांग बढ रही है।

कंपनी ने प्रीमियम प्रॉडक्ट अनुसंधान और विकास, मैन्युफेक्चरिंग सेटअप, प्रीमियम A2 गीर गाय के घी प्राप्त करने और ब्रांडिंग में पहले ही महत्वपूर्ण निवेश किया है। भारत भर में बढ रही मांग को पूरा करने के लिए, कंपनी गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और दक्षता के कडे मानकों को बनाए रखते हुए अपनी उत्पादन क्षमता बढाने की योजना बना रही है। इससे रिटेल और संस्थागत दोनों चैनलों को निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

मौजूदा मेयोनीज कंपनीओंसे सीधे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, घीयोनेज़ घी-आधारित स्प्रेड सेगमेंट नामक एक नई श्रेणी का निर्माण कर रही है। वैश्विक स्तर पर अग्रणी होने के नाते, ब्रांड का ध्यान केवल प्रतिस्पर्धा के बजाय नवाचार के माध्यम से नेतृत्व हासिल करने पर है।

लॉन्च के बारे में बात करते हुए, रिक्स ग्लोबल ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री केहुल शाह ने बताया कि, “घीयोनेज़ हमारे इस विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है कि स्वास्थ्य और स्वाद साथ-साथ चलने चाहिए। पीढीयों से, घी भारतीय घरों में पवित्रता और पोषण का प्रतीक रहा है। घीयोनेज़ के साथ, हम उस विरासत को एक ऐसे फोर्मेट में आगे बढा रहे हैं, जो आज की तेज-तर्रार जीवनशैली के अनुकूल है - स्वादिष्ट, सुविधाजनक और स्वास्थ्यवर्धक। हमारा लक्ष्य है कि घी आधारित पोषण न केवल भारत में, बल्कि विश्व भर के हर घर का हिस्सा बने।”

घीयोनेज़ पाम तेल या वनस्पति तेल से मुक्त है, पारंपरिक भारतीय पोषण में निहित है और आधुनिक और बहुमुखी उपयोगों और घी विशेषज्ञता की तीन पीढीयों के समर्थन के साथ अलग पहचान रखता है।

बेहतर खाद्य विकल्पों के प्रति जागरूकता बढने के साथ, रिक्स ग्लोबल फूड्स चरणबद्ध तरीके से अधिक नवीन घी-आधारित प्रोडक्ट्स को पेश करने की योजना बना रही है, जिससे मॉर्डन फूड फोर्मेट्स में घी के क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता का विस्तार हो सके।

रिक्स ग्लोबल फूड्स एक प्रगतिशील भारतीय कंपनी है जो आधुनिक तरीके से पारंपरिक पोषण को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तीन पीढीयों से घी उत्पादन में गहन विशेषज्ञता के साथ, कंपनी का लक्ष्य नवाचार, प्रामाणिकता और स्वाद के माध्यम से घी के स्वादिष्ट स्वाद को समकालीन आहार में शामिल करना है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.gheeyonnaise.com पर जाएं।

