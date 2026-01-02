सूरत। चैंबर ऑफ कॉमर्स की पहल,वनिता आर्ट गैलरी में तीन दिवसीय विशेष कला प्रदर्शनी का शुभारंभ

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर कमेटी की ओर से 2 से 4 जनवरी, 2026 तक वनिता आर्ट गैलरी, अठवा गेट, सूरत में एक विशेष कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी।

इस तीन दिवसीय आर्ट एग्ज़िबिशन में सूरत के 25 प्रतिभाशाली कलाकारों की कुल 45 पेंटिंग और 3 मूर्तियां प्रदर्शित की जा रही हैं। प्रदर्शनी का उद्देश्य स्थानीय कलाकारों की रचनात्मकता, कला और संस्कृति को मंच प्रदान करना तथा नागरिकों को शांत और सृजनात्मक वातावरण में कला से जोड़ना है।

कला प्रदर्शनी का उद्घाटन शुक्रवार, 2 जनवरी को सुबह 11:30 बजे अवध ग्रुप के लवजीभाई बादशाह के कर-कमलों से हुआ। इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि यह प्रदर्शनी सूरत शहर के कलाकारों की कला, सृजनात्मक सोच और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चैंबर द्वारा दिया गया यह मंच कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और समाज से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।

उद्घाटन समारोह में लवजीभाई बादशाह ने कहा कि कला समाज को न केवल सौंदर्य का अनुभव कराती है, बल्कि उसे अधिक संवेदनशील और जागरूक भी बनाती है। ऐसी प्रदर्शनियां स्थानीय कलाकारों को पहचान दिलाने और उनकी रचनात्मक शक्ति को समाज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं।

इस अवसर पर चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी, आर्ट एंड कल्चर कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती स्वातिबेन सेठवाला, सह-अध्यक्ष श्रीमती कृतिकाबेन शाह, सुश्री वनिताबेन रावत, सुश्री अवनीबेन देसाई सहित समिति के सदस्य और महिला विंग के पदाधिकारी मौजूद रहे।

कमेटी अध्यक्ष श्रीमती स्वातिबेन सेठवाला ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सूरत के नागरिकों में कला और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ाना, कलाकारों के टैलेंट को पहचान दिलाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। यह कला प्रदर्शनी तीन दिनों तक सभी कला प्रेमियों, विद्यार्थियों और नागरिकों के लिए खुली रहेगी।