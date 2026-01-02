ISGJ के वार्षिक दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन : 200 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए

सूरत। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी (ISGJ) द्वारा सूरत के होटल रेडिसन में भव्य वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 200 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सूरत शहर के महापौर दक्षेशभाई मावाणी उपस्थित रहे और उन्होंने पदवीधारकों एवं विद्यार्थियों को प्रेरणादायक संबोधन दिया।

वहीं सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपमसिंह गहलोत तथा जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC), गुजरात के चेयरमैन जयंतिभाई सावलिया ने भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर उत्साहवर्धन किया।

उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों को बधाई दी तथा जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग में उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण हेतु शुभकामनाएं दीं। उनके प्रेरणादायक भाषणों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और उत्साह देखने को मिला।

समारोह में ISGJ के संचालक, फैकल्टी मेंबर्स, अभिभावकगण के साथ-साथ अग्रणी उद्योगपति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।