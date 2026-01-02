बॉर्डर 2 का इमोशनल देशभक्ति गीत घर कब आओगे रिलीज
मुंबई, 02 जनवरी (वेब वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म बॉर्डर 2को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 1997 की आइकॉनिक फिल्म बॉर्डरके इस सीक्वल की रिलीज़ 23 जनवरी को सिनेमाघरों में होने जा रही है।
फिल्म के साथ-साथ इसके भावनात्मक गीत घर कब आओगे का भी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म हो चुका है। मेकर्स ने गाने का ऑडियो वर्जन रिलीज कर दिया है, जिसे यूट्यूब समेत सभी प्रमुख म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सकता है।
घर कब आओगे मूल फिल्म के यादगार गीतसंदेशे आते हैं का रीक्रिएटेड वर्जन है, जिसकी अवधि10 मिनट 34 सेकंड रखी गई है। इस देशभक्ति से भरपूर गीत को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने मिलकर अपनी आवाज दी है।
इसके भावुक बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, जबकि संगीत मिथुन ने तैयार किया है। गाने के रिलीज होते ही प्रशंसकों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह,सोनम बाजवा और मेधा राणा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
दमदार स्टारकास्ट, देशभक्ति से लबरेज कहानी और भावनात्मक संगीत के चलते फिल्म को साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रिलीज के बाद बॉर्डर 2 दर्शकों के दिलों पर कितना गहरा असर छोड़ती है।