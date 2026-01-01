लोकतेज WhatsApp channel
एआई बड़ा अवसर, सब तक इसका लाभ पहुंचे : राष्ट्रपति

नई दिल्ली, 01 जनवरी (वेब वार्ता)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सकारात्मक बदलाव लाने का एक बड़ा अवसर है। कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसके लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचितों तक पहुंचें।

राष्ट्रपति कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। कहा कि एआई भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभर रहा है और आने वाले दशकों में इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), रोजगार और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बाधाओं को कम करने के लिए एआई का उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने नागरिकों से नई शिक्षा नीति के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम करने और भारत को ज्ञान की महाशक्ति तथा प्रौद्योगिकी-आधारित समावेशी और समृद्ध राष्ट्र में बदलने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि स्किल द नेशन चैलेंज का उद्देश्य बड़े पैमाने पर एआई सीखने और नवाचार को बढ़ावा देना है।

