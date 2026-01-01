लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
विश्व

ईरान में आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शन उग्र हुआ

On
ईरान में आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शन उग्र हुआ

दुबई, 01 जनवरी (वेब वार्ता)। ईरान में आर्थिक संकट को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन बुधवार देर रात उग्र हो गया। इस दौरान अर्धसैनिक बल बासिज मिलिशिया के एक सदस्य की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हैं। ईरान के पश्चिमी लोरेस्टान प्रांत के कुहदाश्त में हुई यह घटना उस अशांति में वृद्धि का संकेत है।

ये प्रदर्शन रविवार को दुकानदारों द्वारा मुद्रास्फीति और गिरती मुद्रा दर को लेकर शुरू किया गया था, जो पूरे ईरान में फैल गया है। बता दें कि तीन साल पहले बुर्का विवाद में हुई महसा अमीनी की मौत के बाद ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है।

कई इलाकों में गोलीबारी और झड़पें भी ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, बुधवार देर रात कुछ शहरों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प और गोलीबारी भी हुईं।

मिली जानकारी के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों ने ईरान के निर्वासित राजा रजा पहलवी के समर्थन में भी नारेबाजी की। कई जगहों पर हिंसा हुई है और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं।

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी इमारतों में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की कोशिश की। कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

ईरानी सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान जारी कर कहा कि कुहदाश्त में विरोध प्रदर्शन के दौरान असमाजिक तत्व शामिल हो गए और मौके का फायदा उठाते हुए अशांति फैलाने की कोशिश की।

सरकारी प्रवक्ता फातिमा मोहजरानी ने कहा, अधिकारी ट्रेड यूनियनों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ सीधी बातचीत कर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Iran Economy

Related Posts

भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनौतियों के बावजूद मजबूत वृद्धि कायम रखने की संभावनाः आरबीआई रिपोर्ट

भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनौतियों के बावजूद मजबूत वृद्धि कायम रखने की संभावनाः आरबीआई रिपोर्ट