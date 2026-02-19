लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से सेंसेक्स 1,236 अंक लुढ़का

On
अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से सेंसेक्स 1,236 अंक लुढ़का

मुंबई, 19 फरवरी (वेब वार्ता)। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को तेज गिरावट रही और बीएसई का सेंसेक्स 1,236.11 अंक (1.48 प्रतिशत) गिरकर 82,498.14 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 365 अंक यानी 1.41 प्रतिशत लुढ़ककर 25,454.35 अंक पर बंद हुआ। चौतरफा बिकवाली के बीच मझौली और छोटी कंपनियों में भी गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.63 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.27 प्रतिशत
उतर गया।

ईरान के आसपास अमेरिका के सैन्य तैनाती बढ़ाने की खबरों से यूरोपीय बाजारों के साथ घरेलू बाजार में भी निवेश धारना प्रभावित हुई है।

ऑटो, रियलटी और मीडिया समूहों के सूचकांक दो प्रतिशत से अधिक टूट गये। टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी, धातु और तेल एवं गैस समूहों में एक से दो प्रतिशत की गिरावट रही।

सेंसेक्स की सभी कंपनियां लाल निशान में रहीं। इंडिगो का शेयर करीब सवा तीन फीसदी और महिंद्रा एंड महिंद्रा का लगभग तीन फीसदी नीचे बंद हुआ।

अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, बीईएल, अडानी पोर्ट्स, क्वालिटी वॉल, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा और आईटीसी के शेयर दो से तीन प्रतिशत तक गिर गये।

इटरनल, पावरग्रिड, हिंदुस्तान यूनीलिवर, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फिनसर्व, टाइटन, एलएंडटी और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर एक से दो प्रतिशत के बीच टूट गये।

बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, सनफार्मा और टीसीएस में भी गिरावट रही।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: America Stock Market Iran

Related Posts

अमेरिका के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने एआई पर 40 सदस्यीय वैज्ञानिक पैनल को मंजूरी दी

अमेरिका के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने एआई पर 40 सदस्यीय वैज्ञानिक पैनल को मंजूरी दी

शेयर बाजारों पर दिखेगा अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का असर

शेयर बाजारों पर दिखेगा अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का असर

ईरान और अमेरिका ने ओमान में अप्रत्यक्ष वार्ता की, ट्रंप ने बातचीत को ‘अच्छा’ बताया

ईरान और अमेरिका ने ओमान में अप्रत्यक्ष वार्ता की, ट्रंप ने बातचीत को ‘अच्छा’ बताया

रूसी तेल को लेकर ट्रंप के दावे पर क्रेमलिन प्रवक्ता बोले- ‘कुछ भी नया नहीं है, भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए आजाद है’

रूसी तेल को लेकर ट्रंप के दावे पर क्रेमलिन प्रवक्ता बोले- ‘कुछ भी नया नहीं है, भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए आजाद है’