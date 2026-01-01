बढ़ते प्रदूषण के बीच पर्यावरण हितैषी पौधों पर ग्रीनवेज नर्सरी दे रही है भारी छूट

नई दिल्ली, दिसंबर 31: दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, खासकर अक्टूबर से जनवरी के बीच राजधानी की हवा सांस लेने लायक भी नहीं रह जाती है।

सरकारें हर साल उपाय करती हैं, लेकिन असली समाधान तब आएगा जब आम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर खुद आगे बढ़ें।

इस दिशा में इंडियन नर्सरीमेन एसोसिएशन सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस संगठन से जुड़े हर सदस्य को पर्यावरण योद्धा कहा जा सकता है, जो पौधों के कारोबार के साथ-साथ हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं।

इंडियन नर्सरीमेन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाईपी सिंह इस मुहिम के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं।

ग्रीनवेज नर्सरी - हरियाली की मिसाल

दिल्ली के डेरा रोड, फतेहपुर बेरी पर स्थित ग्रीनवेज नर्सरी वैरायटी के मामले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय नर्सरी मानी जाती है। इसकी शुरुआत 1992 में वाईपी सिंह ने की थी।

आज यह नर्सरी तीन पीढ़ियों की मेहनत और प्रेम का नतीजा है, जहां 2000 से अधिक प्रजातियों के पौधों की देखरेख होती है और पूरे दिल्ली-एनसीआर से लोग यहां पौधे और गार्डनिंग संबंधित सेवाएं लेने आते हैं। ग्रीनवेज नर्सरी न केवल फूल, सजावटी और पर्यावरण हितैषी पौधों की बिक्री करती है, बल्कि गार्डनिंग टूल्स, प्लांटर्स, बीज, और गार्डनिंग एक्सेसरीज की विशाल रेंज भी उपलब्ध कराती है।

वाईपी सिंह की ही पहल पर ग्रीनवेज नर्सरी में इस समय कई किस्म के पौधों पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। खास तौर पर वायु शुद्ध करने वाले और पर्यावरण हितैषी पौधों की कीमतों में विशेष छूट मिल रही है। इसमें ट्यूलिप, पाम, सिंगोनियम, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, और तुलसी जैसे पौधे शामिल हैं, जो घरों और दफ्तरों की हवा को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करते हैं।

ग्रीनवेज नर्सरी ने सिर्फ पौधों की बिक्री कर रही है, बल्कि लोगों को गार्डनिंग से जोड़ने के लिए एक अनोखी पहल भी शुरू किया है, जिसका नाम ‘गार्डनिंग क्लब’ है। इस क्लब के सदस्य बनने पर हर ग्राहक को सभी पौधों पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है और उन्हें समय-समय पर बागवानी संबंधी विशेष प्रशिक्षण और सुझाव भी मिलते हैं।

वाईपी सिंह का मानना है कि अगर हर व्यकित अपने घर या ऑफिस में कुछ पौधे लगाए तो दिल्ली समेत पूरे देश की हवा में बड़ा सुधार हो सकता है। पर्यावरण की रक्षा के इस अभियान में ग्रीनवेज नर्सरी की यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, जो समाज को हरियाली की ओर और प्रदूषण से मुक्ति की दिशा में प्रेरित कर रही है।

For more information, please visit: https://www.instagram.com/greenwaysnursery