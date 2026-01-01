अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रिसोर्ट में सेलिब्रेट की न्यू ईयर की पार्टी, बताया नए साल का संकल्प

वाशिंगटन, 01 जनवरी (वेब वार्ता)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने मार-ए- लागो रिसॉर्ट में न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट की और नए साल का दिल खोलकर स्वागत किया।

इस पार्टी में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, कारोबारी फिल रफिन, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, रूडी गिउलिआनी और गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम, एरिक और लारा ट्रंप, अमीराती अरबपति हुसैन सजवानी और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्कैविनो शामिल हुए।

ट्रंप ने मेहमानों को संबोधित किया। इस दौरान जान उनसे नए साल के संकल्प के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, “शांति। धरती पर शांति।” हालांकि उन्होंने वेनेजुएला पर हमले में सीआईए की भूमिका या यूक्रेन में सेना भेजने के सवालों का जवाब नहीं दिया।

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने मेहमानों का स्वागत काले कारपेट पर किया, जिस पर सुनहरे अक्षरों में “हैप्पी न्यू ईयर मार ए लागो” लिखा था। ट्रंप ने कहा, “मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि देश सच में बहुत अच्छा कर रहा है और दुनिया के इतिहास में किसी भी देश से कहीं ज्यादा निवेश अमेरिका में आ रहा है।”

उन्होंने टैरिफ रेवेन्यू पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका ने सैकड़ों मिलियन डॉलर जमा किए हैं और हमने पूरी सेना को 1,776 डॉलर दिए। यह बुरा नहीं है। हम बहुत खुश हैं कि हम एक देश के तौर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम वापस आ गए हैं। हम मजबूत हैं। मुझे नहीं लगा था कि यह इतनी

तेजी से हो सकता है।

यह इतनी तेजी से हो रहा है जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप ने बड़े पैमाने पर हुई आर्थिक गड़बड़ी का जिक्र करते हुए कहा, “अधिकारी अरबों डॉलर के नुकसान का पता लगा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने 18 बिलियन डॉलर चुराए? हमें बस यही पता चल रहा है। जांच जारी रहेगी। यह एक बहुत बड़ा स्कैम था।

यह सब वापस आ रहा है। यह कोशिश ग्रीन न्यू ईयर का हिस्सा है।” इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक वैनेसा होराबुएना नाम की कलाकार को स्टेज पर बुलाया और

उन्हें दुनिया की सबसे महान कलाकारों में से एक बताया। इसके बाद बैंड ने ईसाइयों का गीत बजाया और होराबुएना ने नाचते हुए कैनवास पर जीसस की पेंटिंग बनाई। पेंटिंग पूरी हो जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी नीलामी की और कहा कि इससे होने वाली

कमाई से सेंट जूड और शेरिफ डिपार्टमेंट को फायदा होगा। ट्रंप ने नीलामी की शुरुआत 100,000 डॉलर से की और बाद में इसकी कीमत बढ़ाने के लिए उस पर साइन करने की पेशकश की। आखिरकार यह पेंटिंग 2.75 मिलियन डॉलर में बिकी।