सूरत: गुब्बारे बेचने और भीख मांगने की आड़ में गहने चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश

सूरत। गुब्बारे और खिलौने बेचने की आड़ में भीख मांगने वाले बच्चों के जरिए चोरी करने वाले एक शातिर गैंग को LCB पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गैंग रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर बच्चों को आगे कर लोगों के सोने के गहने और कीमती सामान चुरा लेता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी जब्त किया है और 15 लाख रुपये से अधिक की चोरियों का खुलासा किया है।

LCB पुलिस को इस गैंग के बारे में सोशल मीडिया और तकनीकी निगरानी के जरिए अहम जानकारी मिली थी। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए सूरत रेलवे स्टेशन से आरोपियों को दबोच लिया गया।

इस मामले की जानकारी देते हुए सूरत रेलवे पुलिस के DySP अभय सोनी ने बताया कि 16 दिसंबर को सूरत रेलवे पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। नैमीचंद जैन, जो राजस्थान से सूरत आए थे, प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर उतरते समय सोने के गहनों से भरा पर्स चोरी हो जाने की शिकायत लेकर सामने आए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए LCB और रेलवे पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पांडेसरा के कैलाशनगर इलाके तक सुराग मिला, लेकिन पता चला कि आरोपी झोपड़ियां खाली कर फरार हो चुके थे। बाद में यह जानकारी सामने आई कि गैंग महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की ओर भाग गया है।