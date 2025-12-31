दिल्ली में एक घर से पांच करोड़ रुपये नकद और आठ करोड़ रुपये के आभूषण बरामद

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली के एक घर में तलाशी के दौरान 5.12 करोड़ रुपये नकद और 8.80 करोड़ रुपये के सोने तथा हीरे के आभूषणों से भरा एक सूटकेस बरामद किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक ईडी ने तलाशी के दौरान इसके अलावा 35 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए।

ईडी द्वारा दक्षिण दिल्ली के सर्वप्रिया विहार स्थित घर पर यह छापेमारी हरियाणा के फरार अपराधी इंदरजीत सिंह यादव से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में की गयी है। ईडी के मुताबिक इंदरजीत सिंह यादव संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से सक्रिय है।

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह घर यादव के कथित सहयोगी अमन कुमार नामक एक व्यक्ति का है, और मंगलवार से शुरू हुई छापेमारी जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह नोट गिनने वाली मशीनों से लैस बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया, और अब तक 5.12 करोड़ रुपये की नकदी, 8.80 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषणों से भरे एक सूटकेस के अलावा 35 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और बैंक की चेकबुक से भरा एक बैग बरामद किया गया है।

ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी के लिए इंदरजीत सिंह यादव और अमन कुमार दोनों से ही संपर्क नहीं हो सका। यादव के खिलाफ धनशोधन का मामला कथित अवैध वसूली, निजी वित्तदाताओं से जबरन ऋण निपटान और ऐसी अवैध गतिविधियों से कमीशन कमाने से संबंधित है।

ईडी का यह मामला यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दायर 14 प्राथमिकी और आरोप-पत्र से जुड़ा है।

इस मामले में ईडी ने 26 और 27 दिसंबर को दिल्ली, गुरुग्राम और हरियाणा के रोहतक में 10 स्थानों पर पहले चरण का तलाशी अभियान चलाया था। यादव से जुड़े स्थानों के अलावा, ईडी ने अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नामक कंपनी से संबंधित परिसरों पर भी छापा मारा।

ईडी ने 29 दिसंबर को जारी एक बयान में कहा कि यादव हरियाणा पुलिस के विभिन्न मामलों में वांछित है और वर्तमान में फरार है तथा यूएई से अपना काम कर रहा है।