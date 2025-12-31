वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने को प्रतिबद्ध: सीईओ कुमार

कटरा/जम्मू, 31 दिसंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों की चोटी पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सचिन कुमार वैश्य ने बुधवार को कहा कि तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए मंदिर बोर्ड लगातार काम कर रहा है।

उन्होंने नव वर्ष समारोह के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि आवास, सुरक्षा और सुगम दर्शन सहित पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

वैश्य ने कहा कि भवन (मंदिर परिसर) में हाल ही में शुरू किए गए 'साधना कक्ष' (ध्यान कक्ष) को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 13 दिसंबर को 'साधना कक्ष' को श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर दिया ताकि यात्रा के दौरान प्रार्थना और ध्यान करने के लिए उन्हें (श्रद्धालुओं) एक स्थान मिल सके।

वर्ष 2025 में पवित्र तीर्थस्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 70 लाख से नीचे रही।

अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष अब तक 69 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए।

पिछले वर्ष तीर्थयात्रियों की संख्या 94.84 लाख से अधिक थी। इस तरह, लगभग 27 प्रतिशत की गिरावट सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं और लंबे समय तक खराब मौसम की संयुक्त मार को रेखांकित करती है, जिससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन प्रभावित हुआ।

कटरा में बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने कहा, “पिछले कुछ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो उत्साहजनक है। हमें उम्मीद है कि वर्ष 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी।”