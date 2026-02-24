लोकतेज WhatsApp channel
जम्मू-कश्मीर: कटरा में देवी के संग्रहालय के लिए पोर्टल शुरू, सुझाव आमंत्रित

जम्मू, 24 फरवरी (वेब वार्ता)। श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय देवी संग्रहालय के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया और परियोजना को लेकर विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह पोर्टल बोर्ड की 76वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बाद शुरू किया गया। बैठक की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की।

प्रस्तावित देवी संग्रहालय में देशभर के प्रमुख ‘देवी’ तीर्थस्थलों की प्रतिकृतियां और प्रस्तुतीकरण शामिल होंगे। यह संग्रहालय जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में स्थापित किया जाएगा।

श्राइन बोर्ड के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि यह पोर्टल “दिव्य नारी शक्ति और पूज्य शक्ति परंपरा” के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आयामों को समर्पित विश्वस्तरीय संग्रहालय की परिकल्पना और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बोर्ड ने विद्वानों, इतिहासकारों, वास्तुविदों, संग्रहालय विशेषज्ञों, आध्यात्मिक साधकों तथा अन्य विषय विशेषज्ञों से संग्रहालय की अवधारणा, स्वरूप और सामग्री को आकार देने के लिए सुझाव और विशेषज्ञ राय आमंत्रित की हैं।

बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि यह पोर्टल विशेषज्ञों और संस्थानों को अनुसंधान आधारित सुझाव, विषयगत प्रस्ताव, अभिलेखीय संदर्भ और नवीन अवधारणाएं साझा करने के लिए एक सहभागी मंच प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य धाम की पवित्रता और आध्यात्मिक मूल तत्व को सुरक्षित रखते हुए प्रामाणिकता, शैक्षणिक गहराई और समकालीन प्रस्तुति मानकों को सुनिश्चित करना है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि यह परियोजना तीर्थयात्रियों और शोधकर्ताओं के लिए एक वैश्विक ज्ञान केंद्र होगी। उन्होंने विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों तथा संबंधित पक्षों से नए डिजिटल मंच के माध्यम से अपने सुझाव भेजने की अपील की।

