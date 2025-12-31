सूरत : PM-KUSUM योजना के तहत DGVCL का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट RAYZON GREEN द्वारा सफलतापूर्वक कार्यरत
तापी जिले में शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट न केवल तकनीक, बल्कि किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम
सूरत। भारत सरकार की PM-KUSUM (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना, जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है, के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में तापी जिले में DGVCL द्वारा 1 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक शुरू किया गया है।
इस अवसर पर DGVCL के कॉर्पोरेट ऑफिसर एच.एच. पटेल एवं एस.ए. भाटिया, व्यारा डिवीजन कार्यालय से सर्कल ऑफिसर एन.एच. चौधरी एवं एस.एफ. चौधरी, तथा Rayzon Green Pvt. Ltd. के डायरेक्टर दर्शील गोंडालिया उपस्थित रहे।
यह सोलर पावर प्रोजेक्ट साउथ गुजरात का पहला PM-KUSUM (कंपोनेंट-C) फीडर लेवल सोलराइजेशन (FLS) प्रोजेक्ट है, जिसे Rayzon Green Pvt. Ltd. द्वारा विकसित और संचालित किया गया है।
PM-KUSUM योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को दिन के समय पर्याप्त और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे सिंचाई एवं कृषि कार्य अधिक सुगम और किफायती बनेंगे।
अब तक किसानों को सिंचाई के लिए अक्सर रात में खेतों में जाना पड़ता था। इस प्रोजेक्ट के बाद उन्हें दिन के समय भरोसेमंद बिजली मिलेगी। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत साउथ गुजरात में पहले सोलर प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से तापी जिले में सौर ऊर्जा की पहुंच बढ़ेगी, साथ ही पर्यावरण-अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को भी मजबूती मिलेगी।
सोलर एनर्जी के उपयोग से खेती की लागत कम होगी और बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।क्लीन एनर्जी के उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और तापी जिले में ईको-फ्रेंडली ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन होने से ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले नुकसान (Line Losses) में कमी आएगी।
यह प्रोजेक्ट अन्य जिलों के लिए एक 'मॉडल' के रूप में काम करेगा। जैसे-जैसे अन्य फीडर्स का सोलराइजेशन होगा, गुजरात के ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा संकट पूरी तरह समाप्त हो सकता है। Rayzon Green जैसी निजी कंपनियों और DGVCL जैसे सरकारी निगमों का यह तालमेल भारत के 'नेट जीरो' लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।