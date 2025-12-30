सूरत : अलथान में नंदूबा इंग्लिश एकेडमी का विंटेरा थीम फैशन शो, 360 प्रतिभागियों ने बढ़ाया कार्यक्रम का गौरव

सूरत शहर के अलथान क्षेत्र स्थित नंदूबा इंग्लिश एकेडमी में एक भव्य फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों के साथ-साथ सूरत शहर के करीब 360 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह फैशन शो विशेष रूप से विंटेरा थीम पर आधारित था, जिसमें प्रतिभागियों ने आकर्षक परिधानों के साथ रैंप वॉक कर अपनी रचनात्मकता और आत्मविश्वास का परिचय दिया।

कार्यक्रम में संध्या गहलोत और योगिताबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और ऐसे मंचों को व्यक्तित्व विकास के लिए उपयोगी बताया।

फैशन शो का आयोजन नंदूबा इंग्लिश एकेडमी की प्रिंसिपल डॉ. मोनिका शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यालय में नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की रचनात्मक और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। फैशन शो जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों और प्रतिभागियों में आत्मविश्वास, मंच पर प्रस्तुति देने की क्षमता और भविष्य के लिए तैयार होने का भाव विकसित करते हैं।

कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें 8 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और रैंप वॉक कर यह संदेश दिया कि प्रतिभा और आत्मविश्वास की कोई उम्र नहीं होती। उपस्थित दर्शकों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए आयोजकों के प्रयासों की प्रशंसा की।