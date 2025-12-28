वडोदरा मंडल के बाजवा–अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी ‘कवच’ प्रणाली स्थापित

रेल परिचालन में संरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा 96 किलोमीटर लंबे बाजवा–अहमदाबाद रेल खंड पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली ‘कवच’ को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इस प्रणाली के लागू होने से संबंधित रेल खंड पर सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ उच्च गति पर भी सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित होगा।

इस नव संरक्षित मार्ग पर 29 दिसंबर 2025 को वडोदरा–अहमदाबाद फास्ट पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से मंडल रेलवे प्रबंधक राजू भडके ‘कवच’ प्रणाली का अवलोकन करेंगे। उनके कुशल मार्गदर्शन में वडोदरा मंडल ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस खंड पर संचालित सभी लोकोमोटिव ‘कवच’ प्रणाली से सुसज्जित कर दिए गए हैं। यह स्वदेशी तकनीक रेल परिचालन में संभावित संरक्षा जोखिमों को स्वचालित रूप से कम करने के लिए विकसित की गई है।

‘कवच’ प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में लाल सिग्नल पार करने से रोकथाम (सिग्नल पासिंग एट डेंजर), मुख्य रेल खंडों और लूप लाइनों पर स्वचालित गति नियंत्रण, तथा आमने-सामने और पीछे से होने वाली टक्करों से सुरक्षा शामिल है। इस प्रणाली के लागू होने से यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ भारतीय रेलवे के सुरक्षित और आधुनिक रेल नेटवर्क की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है।