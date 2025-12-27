सूरत : पुलिस बेड़े के लिए अत्याधुनिक आवासों की सौगात; गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने किया ₹75 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास

सूरत। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत शहर के अठवालाइन्स स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों के लिए प्रस्तावित आवास परियोजना का शिलान्यास किया।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कुल 75 करोड़ रुपये की लागत से अठवालाइन्स, भेस्तान, पाल और अमरोली क्षेत्रों में 232 अत्याधुनिक आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

परियोजना के अंतर्गत अठवालाइन्स पुलिस मुख्यालय परिसर में 45.04 करोड़ रुपये की लागत से बेसमेंट और पार्किंग सुविधा सहित 10 मंजिला बी-160 स्तर के पुलिस आवास बनाए जाएंगे। इसी तरह भेस्तान में पुलिस कांस्टेबलों के लिए 14.11 करोड़ रुपये की लागत से पार्किंग सहित 10 मंजिला आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

इसके अलावा पाल क्षेत्र में पुलिस उप निरीक्षकों के लिए पुलिस थाने की पार्किंग सहित 10 मंजिला बी-28 स्तर के आवास तथा अमरोली में पुलिस उप निरीक्षकों के लिए पार्किंग सहित 6 मंजिला सी-24 स्तर के आवासों का निर्माण किया जाएगा।

इन आवास इकाइयों में ड्राइंग रूम, मास्टर बेडरूम, अतिरिक्त बेडरूम, किचन-डाइनिंग एरिया, बालकनी, स्टोर, कॉमन और अटैच्ड टॉयलेट, वॉश एरिया, फायर लिफ्ट सहित आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

शिलान्यास समारोह में सांसद मुकेशभाई दलाल, पूर्व मंत्री व विधायक मुकेशभाई पटेल, विधायक संदीपभाई देसाई, पुलिस आयुक्त अनुपमसिंह गहलोत, संयुक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) राघवेंद्र वत्स, संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेक्टर-2) के.एन. डामोर, डीसीपी जोन-1 आलोक कुमार, डीसीपी जोन-4 डॉ. निधि ठाकुर, डीसीपी भक्तिबा डाभी सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से पुलिस कर्मियों को बेहतर आवास सुविधाएँ मिलेंगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे नागरिकों की सेवा और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।