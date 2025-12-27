लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
विश्व

मैं रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करुंगा: जेलेंस्की

On
मैं रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करुंगा: जेलेंस्की

कीव, 26 दिसंबर (एपी) यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वह रविवार को फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे।

जेलेंस्की ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि दोनों नेता रविवार की वार्ता के दौरान यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे और विचाराधीन 20 सूत्री योजना ‘‘लगभग 90 प्रतिशत तैयार है।’’

उन्होंने कहा कि एक ‘‘आर्थिक समझौते’’ पर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन उन्होंने यह पुष्टि करने में असमर्थता जताई कि क्या इसे अंतिम रूप दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि यूक्रेनी पक्ष ‘‘क्षेत्रीय मुद्दे’’ भी उठायेगा।

जेलेंस्की ने कहा, ‘‘हमें निश्चित रूप से निकट भविष्य में कोई ऐसा प्रारूप खोजना होगा जिसमें न केवल यूक्रेन और अमेरिका मौजूद हों, बल्कि यूरोप का भी प्रतिनिधित्व हो।’’

प्रस्तावित बैठक लगभग चार वर्षों से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में किये जा रहे व्यापक राजनयिक प्रयासों में नया घटनाक्रम है।

इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव की फ्लोरिडा में अमेरिकी दूतों से हाल में हुई मुलाकात के बाद से क्रेमलिन पहले ही अमेरिकी प्रतिनिधियों के संपर्क में है।

उन्होंने कहा, ‘‘संवाद जारी रखने पर सहमति बनी है।’’

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: America Ukraine Donald Trump

Related Posts

भारत से अमेरिका को निर्यात नवंबर में 22.6 प्रतिशत बढ़कर सात अरब डॉलर पर

भारत से अमेरिका को निर्यात नवंबर में 22.6 प्रतिशत बढ़कर सात अरब डॉलर पर

ट्रंप ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा नीति विधेयक पर हस्ताक्षर किए

ट्रंप ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा नीति विधेयक पर हस्ताक्षर किए