भारत से अमेरिका को निर्यात नवंबर में 22.6 प्रतिशत बढ़कर सात अरब डॉलर पर

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) भारत से अमेरिका को वस्तुओं का निर्यात लगातार दो महीने गिरावट के बाद नवंबर में 22.61 प्रतिशत बढ़कर 6.98 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाने के बावजूद यह वृद्धि हुई। सूत्रों के अनुसार इस महीने आयात 38.29 प्रतिशत बढ़कर 5.25 अरब डॉलर हो गया।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान देश का अमेरिका को निर्यात 11.38 प्रतिशत बढ़कर 59.04 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 13.49 प्रतिशत बढ़कर 35.4 अरब डॉलर रहा।

अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाया है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। भारतीय दल व्यापार वार्ता के लिए इस समय वाशिंगटन में है।

आंकड़ों पर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई।

उन्होंने बताया कि भारत पर लगाए गए शुल्क अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक हैं, इसलिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है।

सचिव ने यह भी कहा कि भारत चीन में भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

भारत का चीन को निर्यात नवंबर में 90.12 प्रतिशत बढ़कर 2.2 अरब डॉलर हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग वस्तुओं की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

