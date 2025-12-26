सूरत : एस.डी. जैन मॉडर्न स्कूल की छात्रा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

सूरत। सूरत के एस.डी. जैन मॉडर्न स्कूल के लिए गर्व का क्षण सामने आया है। स्कूल की कक्षा 2 की छात्रा वाका लक्ष्मी प्र‌ज्ञिका को शतरंज में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार–2025 से सम्मानित किया गया है।

यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वीर बाल दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया।

इसके अलावा, 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रजनिका से मुलाकात की और उनकी उपलब्धि की सराहना की।

सम्मान स्वरूप प्र‌ज्ञिका को पदक, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस उपलब्धि पर स्कूल के प्रबंधन, प्राचार्य और शिक्षकों ने छात्रा को बधाई देते हुए उसकी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की।

स्कूल प्रशासन ने कहा कि यह सम्मान न केवल छात्रा बल्कि पूरे विद्यालय के लिए गौरव का विषय है और इससे अन्य विद्यार्थी भी खेलों व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे।