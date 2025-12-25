लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : शिव सोमेश्वर एन्क्लेव में बच्चों ने मनाया क्रिसमस, नन्हे 'इवेंट मैनेजर्स' ने दिखाया शानदार आयोजन कौशल

भीमराड कैनाल रोड स्थित सोसाइटी में 12 वर्षीय उत्सवी और 9 वर्षीय मोही के नेतृत्व में 27 बच्चों ने मनाया उत्सव

On
सूरत : शिव सोमेश्वर एन्क्लेव में बच्चों ने मनाया क्रिसमस, नन्हे 'इवेंट मैनेजर्स' ने दिखाया शानदार आयोजन कौशल

सूरत। भीमराड कैनाल रोड स्थित शिव सोमेश्वर एन्क्लेव सोसाइटी में 24 दिसंबर 2025 को क्रिसमस का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस विशेष आयोजन की खास बात यह रही कि पूरे कार्यक्रम की योजना, प्रबंधन और संचालन सोसाइटी के बच्चों ने स्वयं किया।

इस क्रिसमस सेलिब्रेशन में कुल 27 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन उत्सवी चोरावाला (12 वर्ष) और मोही जैन (9 वर्ष) ने किया, जिन्होंने इवेंट मैनेजमेंट और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न मनोरंजक गेम्स आयोजित किए गए, गिफ्ट्स वितरित किए गए और स्वादिष्ट खाने-पीने की व्यवस्था की गई, जिससे पूरे परिसर में उत्सव का जीवंत और खुशनुमा माहौल बन गया।

सोसाइटी के निवासियों ने बच्चों की इस पहल, टीमवर्क और लीडरशिप की जमकर सराहना की। बच्चों द्वारा पूरी जिम्मेदारी के साथ आयोजित यह क्रिसमस सेलिब्रेशन सभी के लिए यादगार बन गया और बच्चों के आत्मविश्वास व रचनात्मकता का सुंदर उदाहरण पेश किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat Christmas

Related Posts

सूरत : हिसार नागरिक परिषद ने किया हिसार नगर निगम के मेयर प्रवीण पोपली का सम्मान

सूरत : हिसार नागरिक परिषद ने किया हिसार नगर निगम के मेयर प्रवीण पोपली का सम्मान

सूरत : केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, ओएनजीसी सूरत में केवीएस का 63वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया

सूरत : केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, ओएनजीसी सूरत में केवीएस का 63वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया

सूरत : चैंबर डेलीगेशन का नई दिल्ली दौरा, नए संसद भवन सहित कई अहम संस्थानों का किया भ्रमण

सूरत : चैंबर डेलीगेशन का नई दिल्ली दौरा, नए संसद भवन सहित कई अहम संस्थानों का किया भ्रमण

सूरत : भगवान भोग के नहीं, बल्कि प्रेम के भूखे होते हैं : संदीप महाराज

सूरत : भगवान भोग के नहीं, बल्कि प्रेम के भूखे होते हैं : संदीप महाराज