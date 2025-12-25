सूरत : शिव सोमेश्वर एन्क्लेव में बच्चों ने मनाया क्रिसमस, नन्हे 'इवेंट मैनेजर्स' ने दिखाया शानदार आयोजन कौशल

सूरत। भीमराड कैनाल रोड स्थित शिव सोमेश्वर एन्क्लेव सोसाइटी में 24 दिसंबर 2025 को क्रिसमस का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस विशेष आयोजन की खास बात यह रही कि पूरे कार्यक्रम की योजना, प्रबंधन और संचालन सोसाइटी के बच्चों ने स्वयं किया।

इस क्रिसमस सेलिब्रेशन में कुल 27 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन उत्सवी चोरावाला (12 वर्ष) और मोही जैन (9 वर्ष) ने किया, जिन्होंने इवेंट मैनेजमेंट और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न मनोरंजक गेम्स आयोजित किए गए, गिफ्ट्स वितरित किए गए और स्वादिष्ट खाने-पीने की व्यवस्था की गई, जिससे पूरे परिसर में उत्सव का जीवंत और खुशनुमा माहौल बन गया।

सोसाइटी के निवासियों ने बच्चों की इस पहल, टीमवर्क और लीडरशिप की जमकर सराहना की। बच्चों द्वारा पूरी जिम्मेदारी के साथ आयोजित यह क्रिसमस सेलिब्रेशन सभी के लिए यादगार बन गया और बच्चों के आत्मविश्वास व रचनात्मकता का सुंदर उदाहरण पेश किया।