चेप्टेगेई और अज़ीमेरा ने विश्व 25के कोलकाता दौड़ जीती, गुलवीर और सीमा ने भारतीय रिकॉर्ड बनाया

कोलकाता, 21 दिसंबर (भाषा) युगांडा के जोशुआ चेप्टेगेई ने रविवार को यहां 10वीं टाटा स्टील विश्व 25के (25 किलोमीटर) कोलकाता पुरुष दौड़ में जीत हासिल की, जबकि गुलवीर सिंह और सीमा ने नया भारतीय कोर्स रिकॉर्ड बनाया।

इथियोपिया की डेगिटु अजीमेरा ने मौजूदा चैंपियन सुतुमे असेफा केबेडे को हराकर अंतरराष्ट्रीय एलीट महिला वर्ग की दौड़ जीती।

दो बार के ओलंपिक चैंपियन चेप्टेगेई ने शुरुआत में ही दबदबा बना दिया था। उन्होंने 1:11:49 (एक घंटा, 11 मिनट और 49 सेकेंड) का समय लेकर पहली बार यह प्रतियोगिता जीती। तंजानिया के अल्फोंस फेलिक्स सियुम्बु (1:11:56) दूसरे और लेसोथो के टेबेलो रामाकोंगोआना (1:11:59) तीसरे स्थान पर रहे।

महिलाओं के वर्ग में अज़ीमेरा शुरू से अंत तक आगे रहीं। उन्होंने 1:19:36 का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। इथियोपिया की ही सुतुमे असेफा केबेडे 1:20:28 के समय के साथ दूसरे और उनकी हमवतन मेसेलेच अलेमायेहू 1:20:48 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही।

भारतीय खिलाड़ियों में गुलवीर ने 1:12:06 का समय लेकर अपने ही भारतीय कोर्स रिकॉर्ड में दो मिनट से अधिक का सुधार किया। उन्होंने 2024 में बनाए गए 1:14:10 के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। हरमनजोत सिंह (1:15:11) दूसरे और सावन बरवाल (1:15:25) तीसरे स्थान पर रहे।

भारतीय एलीट महिला वर्ग में सीमा ने 1:26:04 का समय निकालकर 2017 में सूर्या एल के बनाए गए 1:26:53 समय के भारतीय कोर्स रिकॉर्ड को तोड़ा। संजीवनी झाडव 1:30:34 के समय के साथ दूसरे जबकि निर्मबेन ठाकोर 1:32:02 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।