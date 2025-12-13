Exercitoo ने ₹8 करोड़ के मूल्यांकन पर ₹25 लाख की सीड फंडिंग जुटाई

जयपुर, भारत - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को सक्षम करने पर केंद्रित जयपुर स्थित Tech ऑटोमेशन और SaaS स्टार्टअप, Exercitoo ने ₹8 करोड़ के मूल्यांकन पर सीड फंडिंग में ₹25 लाख जुटाए हैं।

पूंजी का उपयोग प्रोफेशनल डेवलपर्स को काम पर रखकर और स्केलेबल AI-संचालित ऑटोमेशन टूल बनाकर Exercitoo के ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य दक्षता, गति और समग्र उत्पाद प्रदर्शन में सुधार के लिए वास्तविक समय उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया का लाभ उठाते हुए MSME के लिए अपने Automation solution का विस्तार करना है।

2024 में स्थापित, Exercitoo का नेतृत्व इसके संस्थापक Sunil Saharan ने किया है। स्टार्टअप MSME के लिए दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय संचालन को सरल और अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किए गए स्वचालन समाधान प्रदान करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वर्कफ़्लो स्वचालन को एकीकृत करके, Exercitoo व्यवसायों को परिचालन लागत कम करने, मैन्युअल कार्यों को कम करने और उत्पादकता में सुधार करने में मदद करता है।

Exercitoo ने अपना न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (MVP) चरण पूरा कर लिया है और अब पूरे भारत में अधिक MSME उद्यमों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है। कंपनी अपने SaaS ऑटोमेशन टूल को परिष्कृत करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया को निरंतर सुधार तंत्र के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है।

प्रौद्योगिकी-संचालित SaaS स्टार्टअप के रूप में, Exercitoo तेजी से प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में डिजिटल परिवर्तन और परिचालन दक्षता चाहने वाले MSME के लिए एक स्वचालन भागीदार के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है।