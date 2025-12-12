इंडिगो संकट: डीजीसीए ने चार उड़ान परिचालन निरीक्षकों को किया निलंबित

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा) विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने इंडिगो के परिचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में चार उड़ान परिचालन निरीक्षकों (एफओआई) को निलंबित कर दिया है।

विमानन कंपनी ने शुक्रवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे से 50 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं।

उड़ान परिचालन निरीक्षक (एफओआई), नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो इसके नियामक एवं सुरक्षा निरीक्षण कार्यों को अंजाम देते हैं और अकसर विमानन कंपनी के परिचालन की निगरानी के लिए तैनात किए जाते हैं।

एक सूत्र ने बताया, ‘‘ इंडिगो की उड़ानों में हाल ही में बड़े पैमाने पर हुए व्यवधान के संबंध में डीजीसीए के चार उड़ान परिचालन निरीक्षकों (एफओआई)को निलंबित कर दिया गया है।’’

उन्होंने साथ ही बताया, ‘‘ इंडिगो ने शुक्रवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे से 54 उड़ानें रद्द कर दी हैं। इनमें 31 आगमन एवं 23 प्रस्थान वाली उड़ानें हैं।’’

संकटग्रस्त विमानन कंपनी ने बृहस्पतिवार को दिल्ली और बेंगलुरु से 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं।

गौरतलब है कि इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) इसिड्रे पोरक्वेरास शुक्रवार को दोपहर दो बजे डीजीसीए की जांच समिति के समक्ष फिर से पेश होंगे।

डीजीसीए ने संकटग्रस्त इंडिगो की जांच बृहस्पतिवार को तेज कर दी। उसने परिचालन की निगरानी के लिए विमानन कंपनी के मुख्यालय में अधिकारियों की तैनाती की और एक जांच समिति ने सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ की।