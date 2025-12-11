ऋतिक रोशन ने आदित्य धर की ‘धुरंधर’ को सराहा, लेकिन इसकी ‘राजनीति’ से असहमति जताई

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) अभिनेता ऋतिक रोशन ने आदित्य धर की नई जासूसी एक्शन थ्रिलर ‘धुरंधर’ की प्रशंसा करते हुए कहा है कि फिल्म की सिनेमाई महत्वाकांक्षा ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा, हालांकि वह इसमें दिखाई गई “राजनीति से असहमत” हैं।

‘धुरंधर’ जासूसी थ्रिलर है जो पांच दिसंबर को रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन व पटकथा लेखन आदित्य धर ने किया है। रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म भू-राजनीतिक घटनाओं की पृष्ठभूमि पर आधारित गोपनीय खुफिया अभियानों की कहानी पेश करती है।

ऋतिक रोशन ने बुधवार को साझा एक विस्तृत नोट में ‘धुरंधर’ को कहानी कहने का अच्छा उदाहरण बताया। उन्होंने लिखा, “मुझे सिनेमा से प्यार है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो कहानी को खुद पर हावी होने देते हैं…। ‘धुरंधर’ इसका उदाहरण है। कहानी कहने का तरीका शानदार है। यह सिनेमा है।”

अभिनेता ने कहा कि फिल्म में दर्शाए गए राजनीतिक रुख से असहमत होने के बावजूद वह इसके शिल्प की सराहना करते हैं। उन्होंने लिखा, “मैं इसकी राजनीति से असहमत हो सकता हूं और इस पर बहस कर सकता हूं कि फिल्मकार होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक छात्र के तौर पर मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। कमाल है।”

‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी हैं। पांच दिसंबर को रिलीज होने के बाद से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को लेकर ऑनलाइन भी खूब बहस छिड़ी है, कई समीक्षाओं में इसे “पाकिस्तान-विरोधी” और प्रचारवादी स्वर वाली फिल्म बताया गया है।

बृहस्पतिवार सुबह ऋतिक रोशन ने एक और पोस्ट साझा किया और लिखा कि ‘धुरंधर’ अभी भी उनके दिमाग से नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा, “अब भी ‘धुरंधर’ दिमाग से नहीं जा रही। आदित्य, आप कमाल के फिल्म निर्माता हैं।”

ऋतिक ने कलाकारों के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। उन्होंने रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और राकेश बेदी के अभिनय का विशेष उल्लेख किया।

उन्होंने लिखा, “रणवीर सिंह — शांत से प्रचंड तक, क्या सफर और कितनी निरंतरता। अक्षय खन्ना हमेशा मेरे पसंदीदा रहे हैं। माधवन, वाह, अद्भुत गरिमा और दमखम। राकेश बेदी आपने जो किया वह असाधारण था— कमाल का अभिनय।”

फिल्म के निर्माताओं के अनुसार, ‘धुरंधर’ का पार्ट-2 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आएगा। ऋतिक रोशन ने कहा कि वह “इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।”