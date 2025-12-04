‘जल जीवन मिशन’ संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री हर घर जल पहुंचाने को प्रतिबद्ध : पाटिल

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि ‘जल जीवन मिशन’ को लेकर सांसदों की तरफ से जो शिकायतें आई हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा इस योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी।

पाटिल ने यह भी बताया कि ‘जल जीवन मिशन’ के तहत अब तक 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचा दिया गया है तथा चार करोड़ और घरों में पानी पहुंचाने का काम जारी है।

उनका कहना था कि इस बार भी योजना के लिए 67 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

मंत्री ने कहा कि कई सांसदों द्वारा शिकायतें की गई हैं, जिन पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया है कि हर घर में पानी देना पड़ेगा, सिर्फ नल डालकर छोड़ देंगे तो कार्रवाई होगी।’’

पाटिल ने कहा कि कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।