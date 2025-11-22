लोकतेज WhatsApp channel
गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस : दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर को अवकाश की घोषणा की

गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस : दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर को अवकाश की घोषणा की

नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने सिख गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ दिल्ली सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस के पावन अवसर पर 25 नवंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।’’

मुख्यमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के इस पावन अवसर पर दिल्ली उनके अमर संदेश को एक बार फिर समय के शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए पूर्णतः तैयार है।

उन्होंने कहा, ‘‘लाल किले पर आयोजित यह भव्य तीन दिवसीय समागम इतिहास का स्मरण है और हमारी राष्ट्रीय चेतना और मानवीय मूल्यों के प्रति अटूट संकल्प का भी प्रतीक है। आइए, हम सब मिलकर गुरु साहिब को नमन करें जिन्होंने सम्पूर्ण मानवता को यह सिखाया कि सत्य की रक्षा ही सबसे बड़ा साहस है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ इस आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बनने के लिए 23, 24 और 25 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले पर आप सभी आमंत्रित हैं।’’

