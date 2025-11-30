कोहली का 52वां शतक, भारत ने बनाए आठ विकेट पर 349 रन

रांची, 30 नवंबर (भाषा) भारतीय टीम ने विराट कोहली (135 रन) के 52वें शतक तथा रोहित शर्मा (57 रन) और केएल राहुल (60 रन) के अर्धशतकों की

बदौलत रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में आठ विकेट पर 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

कोहली ने 120 गेंद का सामना करते हुए अपनी शतकीय पारी के दौरान 11 चौके और सात छक्के जड़े।रा

हुल ने 56 गेंद की पारी में दो चौके और तीन छक्के लगाए जबकि रोहित ने 51 गेंद में पांच चौके और तीन छक्के जड़े।

दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसन, नांद्रे बर्गर, कॉर्बिन बॉश और ओटनील बार्टमैन ने दो दो विकेट झटके।