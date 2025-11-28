बिहार : 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे गए

पटना, 28 नवंबर (भाषा) बिहार में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की।

सहायता राशि का कुल 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया गया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बटन दबाकर यह राशि हस्तांतरित की। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मिले भारी जनादेश के बाद राज्य सरकार लगातार महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘पूर्ववर्ती सरकारों ने इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं किया, जबकि हमारी सरकार निरंतर विकास और सामाजिक उत्थान के प्रयासों में जुटी हुई है।’’

नीतीश कुमार के अनुसार, इस योजना के माध्यम से अब तक करीब एक करोड़ 40 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है। इस ताजा भुगतान के साथ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर एक करोड़ 56 लाख से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि शेष पात्र महिलाओं को भी जल्द सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

इस बीच, नवादा जिले में 10 हजार रुपये की राशि समय पर नहीं मिलने को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय स्तर पर भुगतान में विलंब पर नाराज़ महिलाओं ने हंगामा किया और शीघ्र भुगतान की मांग की।

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पात्र लाभार्थियों की सूची की जांच कर जल्द ही भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाएगी।