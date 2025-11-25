टाटा मोटर्स को सिएरा के दम पर एसयूवी हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद

मुंबई, 25 नवंबर (भाषा) टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड को उम्मीद है कि पुराने ब्रांड सिएरा को नए अवतार में पेश किए जाने से उसकी कुल बिक्री में एसयूवी की हिस्सेदारी बढ़कर 70 प्रतिशत से अधिक पहुंच सकती है।

कंपनी ने हाल ही में मध्यम आकार के एसयूवी खंड में अपने पुराने ब्रांड ‘सिएरा’ को कई वर्षों के बाद फिर से पेश किया है। इस वाहन खंड पर फिलहाल हुंदै क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल का दबदबा है।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शैलेश चंद्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा कि यात्री वाहन उद्योग के स्तर पर एसयूवी की हिस्सेदारी 55-60 प्रतिशत के बीच स्थिर हो सकती है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद गैर-एसयूवी खंड में सुधार की संभावनाएं हैं, हालांकि वृद्धि की गति नए मॉडल की संख्या पर निर्भर करेगी।

सिएरा मॉडल की शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई है। यह दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन विकल्प में उपलब्ध होगी। इसका इलेक्ट्रिक संस्करण भी अगले वित्त वर्ष में पेश किया जाएगा।

चंद्रा ने कहा कि फिलहाल कंपनी की बिक्री में एसयूवी मॉडल की हिस्सेदारी 65-70 प्रतिशत है और नया मॉडल इसे आगे बढ़ाएगा।

अक्टूबर में कंपनी की कुल खुदरा बिक्री 75,352 इकाइयों पर पहुंची, जो सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों के बाद कॉम्पैक्ट और सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की मांग तेजी से बढ़ी है और नेक्सॉन एवं पंच जैसे मॉडलों ने कंपनी को उल्लेखनीय बढ़त दिलाई है।

सिएरा के लिए बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी और 15 जनवरी, 2026 से इसकी आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद हैचबैक की बिक्री भी बढ़ी है, लेकिन एसयूवी अब भी ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है।