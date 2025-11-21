टोयोटा ने डैशबोर्ड के हिस्से को बदलने के लिए 11.5 हजार अर्बन क्रूजर हाइडर वापस मंगाईं

नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) टोयोटा किर्लोस्कर मोटर अपने मध्यम आकार की एसयूवी अर्बन क्रूजर हाइडर की 11,529 इकाइयों को डैशबोर्ड के एक हिस्से की जांच और बदलने के लिए वापस मंगा रही है।

इन इकाइयों को वापस मंगाने का मकसद नौ दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनी 11,529 वाहनों में यदि ‘कॉम्बिनेशन मीटर’ में खराबी पाई जाती है, तो उसकी जांच करना और बदलना है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि अपने ‘सबसे पहले ग्राहक’ दृष्टिकोण और उच्चतम गुणवत्ता मानकों के प्रति प्रतिबद्धता के तहत कंपनी ग्राहकों की चिंताओं को तुरंत दूर करती रहेगी।

कंपनी ने कहा कि टोयोटा डीलर प्रतिनिधि प्रभावित ग्राहकों से संपर्क करेंगे।