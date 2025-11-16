स्कूल में '100 उठक-बैठक' कराने पर हुई छठी कक्षा की छात्रा की मौत के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन

पालघर, 16 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के पालघर जिले में देर से स्कूल पहुंचने पर कथित तौर पर 100 उठक-बैठक लगवाने के कारण हुई 12 वर्षीय एक लड़की मौत पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।

विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने शनिवार देर रात इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया।

एक अधिकारी ने बताया कि परिवार, गवाहों और स्कूल कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

स्थानीय लोग शनिवार रात वसई पूर्व के सातीवली में बड़ी संख्या में एकत्र हुए और छठी कक्षा की एक छात्रा के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। शुक्रवार रात मुंबई के एक अस्पताल में इस छात्रा की मौत हो गई थी।

आठ नवंबर को स्कूल में देरी से पहुंचने पर इस लड़की से कथित तौर पर 100 उठक-बैठक करवाया गया था। उसकी मां ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की मौत उसके शिक्षक द्वारा दी गई ‘‘अमानवीय सजा’’ के परिणामस्वरूप हुई, जिसने उसे स्कूल बैग पीठ पर रखकर उठक-बैठक करने के लिए मजबूर किया था।

स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और तत्काल जवाबदेही तय करने की मांग की।

जब लड़की का शव इलाके में लाया गया, तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और स्कूल एवं संबंधित शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करने लगे।

पुलिस द्वारा मामला दर्ज किये जाने और परिवार को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिये जाने के बाद ही देर रात अंतिम संस्कार किया गया।

वसई के प्रखंड शिक्षा अधिकारी पांडुरंग गलांगे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि अधिकारी शनिवार को स्कूल गए थे, लेकिन कोई भी विद्यालय कर्मी मौजूद नहीं था।

उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षा अधिकारी सोमवार को जांच के लिए स्कूल का दौरा करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि विभाग पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगा और निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई करेगा।