एटीएस ने ‘आतंकवाद’ से जुड़े होने के आरोप में इंजीनियर को गिरफ्तार किया, ठाणे व पुणे में छापेमारी

मुंबई, 12 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने अल-कायदा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से कथित संबंधों के लिए पुणे के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिरफ्तारी के सिलसिले में ठाणे में एक शिक्षक और पुणे में एक अन्य व्यक्ति के घर पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एटीएस ने स्पष्ट किया कि यह छापेमारी सोमवार को दिल्ली में हुए विस्फोट से संबंधित नहीं है लेकिन साथ ही बताया कि मानक प्रक्रिया के तहत एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में हुई इस घटना का महाराष्ट्र से कोई संबंध है।

दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर ने ठाणे जिले के मुंब्रा स्थित शिक्षक के घर का इस्तेमाल एक बैठक के लिए किया था।

एटीएस ने हंगरगेकर (37) को 27 अक्टूबर को अल-कायदा और भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा जैसे प्रतिबंधित संगठनों से कथित संबंधों और कट्टरपंथी गतिविधियों में उसकी संदिग्ध संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था।

एटीएस को जांच के दौरान हंगरगेकर के पुराने फोन में पाकिस्तान के एक नागरिक का फोन नंबर मिला था।

एटीएस को मामले की जांच के दौरान पता चला कि हंगरगेकर अपनी एक बैठक के लिए मुंब्रा गया था।

एक अधिकारी ने बताया कि एटीएस के अधिकारी मंगलवार को शिक्षक के घर गए और हंगरगेकर व उसकी बैठक के बारे में पूछताछ की।

उन्होंने बताया कि शिक्षक इस मामले में न तो आरोपी है और न ही गवाह।

एक अन्य अधिकारी ने बताया, “हमने दो व्यक्तियों के परिसरों पर छापेमारी की और उनसे पूछताछ की। कोंढवा (पुणे में) और मुंब्रा में छापेमारी की गयी ।”

उन्होंने बताया कि हंगरगेकर और दिल्ली विस्फोट के बीच कोई संबंध नहीं है।

एटीएस ने इस महीने की शुरुआत में पुणे की एक अदालत को बताया था कि हंगरगेकर शहर के कोंढवा इलाके में ‘उग्र’ तरीके से कथित तौर पर धार्मिक प्रवचन देता था।

उन्होंने बताया कि वहां एक घर पर छापेमारी के दौरान एटीएस ने मोबाइल फोन जब्त किए जिनमें ‘भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा (एक्यूआईएस) और उसके सभी स्वरूप’ शीर्षक वाली हटाई गई पीडीएफ फाइलें थीं।

अधिकारी ने बताया कि उन्होंने ईद-उल-फितर पर अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन द्वारा दिए गए भाषण का उर्दू अनुवाद भी बरामद किया।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा ‘इंस्पायर’ नाम की एक पत्रिका भी मिली, जिसमें ओएसजी गन स्कूल में एके-47 प्रशिक्षण की तस्वीरें और ओएसजी बम स्कूल से एसीटोन पेरोक्साइड का उपयोग करके आईईडी बनाने की प्रक्रिया का विवरण देने वाले दस्तावेज थे।

एटीएस ने यह भी बताया कि छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति के पास से हंगरगेकर का एक पुराना फोन बरामद हुआ।

एटीएस के मुताबिक, “फोन की संपर्क सूची के विश्लेषण के दौरान पांच अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर पाए गए, जिनमें पाकिस्तान का एक, सऊदी अरब के दो और कुवैत व ओमान का एक-एक नंबर था।”

एटीएस ने बताया कि फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में इन नंबरों पर कोई कॉल नहीं दिखाई दी।