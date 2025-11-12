भारत ने नेट पर अभ्यास किया, पंत पूरी लय में

कोलकाता, 12 नवंबर (भाषा) अपनी बहुप्रतीक्षित टेस्ट वापसी के लिए तैयार भारत के आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत मंगलवार को नेट्स पर पूरी लय में दिखे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच से पहले ईडन गार्डन्स में टीम के ट्रेनिंग सत्र में बेबाक स्ट्रोक्स लगाए।

मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के दौरान क्रिस वोक्स की गेंद पर पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर होने के बाद जुलाई से खेल से बाहर रहे पंत ने बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए की ओर से अनौपचारिक टेस्ट मैचों के जरिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की।

उन्होंने पहले ‘ए’ टेस्ट में जीत के लिए 90 रन बनाए और दूसरे मैच में 17 रन पर ‘रिटायर्ड हर्ट’ होने के बावजूद 65 रन बनाए। बाद में वह पारी का अंत करने के लिए लौटे जिससे सीनियर टीम की टेस्ट श्रृंखला से पहले उनकी फॉर्म और फिटनेस दोनों का संकेत मिला।

टीम इंडिया में वापसी करते हुए पंत ने वहीं से शुरुआत की जहां से वह छोड़कर गए थे। उन्होंने नेट पर मनमुताबिक और साहस के साथ बल्लेबाजी करते हुए तेज गेंदबाजों और स्पिन गेंदबाजों दोनों का सामना किया।

उन्होंने मैदान पर लगभग एक घंटा बिताया। इस दौरान उन्होंने वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के खिलाफ स्ट्रोक्स लगाए।

पंत ने स्लिप के ऊपर से रिवर्स रैंप और फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट लगाए। उन्होंने स्पिनरों के सामने भी अच्छा प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड-आउट ड्राइव के साथ सटीक फुटवर्क और कलाई पर नियंत्रण के साथ आउटसाइड ऑफ से मिडविकेट तक स्वीप शॉट खेले।

पंत ने अपने सत्र की शुरुआत लगभग 15 मिनट की विकेटकीपिंग अभ्यास के साथ की। वह स्टंप के पास खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वे उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में अपेक्षित कम उछाल के लिए तैयारी कर रहे थे।

यह सत्र टीम के लिए एक पूर्ण सत्र था जिसमें सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने तेज गेंदबाजों और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बारी-बारी से नेट पर अभ्यास शुरू किया जबकि विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेलने उतरे ध्रुव जुरेल ने भी लंबा अभ्यास किया।