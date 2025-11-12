दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में नीतीश रेड्डी की जगह खेलेंगे जुरेल

कोलकाता, 12 नवंबर (भाषा) भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने बुधवार को कहा कि शानदार फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार से यहां शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी के बाहर बैठने की संभावना है।

जुरेल ने अब तक सात टेस्ट मैच खेले हैं। इस 24 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने पिछले पांच प्रथम श्रेणी मैचों में चार शतक लगाए हैं जिसमें पिछले सप्ताह बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका 'ए' के ​​खिलाफ दोनों पारियों में लगाए गए शतक भी शामिल हैं।

जुलाई में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान पैर में फ्रैक्चर होने के बाद पहली पसंद के विकेटकीपर ऋषभ पंत की वापसी के बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या टीम प्रबंधन जुरेल के लिए जगह बना पाएगा।

लेकिन टेन डोएशे का भारतीय टीम के संयोजन को लेकर नजरिया बेहद स्पष्ट था और उन्होंने साफ किया कि जुरेल इस मैच में खेलेंगे।

टेन डोएशे ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमें टीम संयोजन का अच्छा अंदाजा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें (जुरेल और पंत) इस टेस्ट के लिए बाहर कर सकते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होगा यदि आप ध्रुव और ऋषभ को इस टेस्ट मैच में खेलते हुए नहीं देखें।’’

घरेलू सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक जुरेल के स्कोर का क्रम 140, 1 और 56, 125, 44 और 6, 132 और नाबाद 127 रन रहा है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली श्रृंखला में अपने करियर का पहला टेस्ट शतक भी लगाया था और उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को देखकर उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

टेन डोएशे ने कहा, ‘‘ पिछले छह महीनों में ध्रुव ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है और पिछले सप्ताह बेंगलुरू में (दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ) दो शतक लगाए हैं, उसे देखते हुए उनका इस मैच में खेलना तय है।’’

पीटीआई ने आठ नवंबर को बताया था कि जुरेल को विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया जा सकता है और टेन डोएशे ने पुष्टि की कि नितीश रेड्डी को टीम में जगह नहीं मिलेगी।

रेड्डी को टीम में नहीं चुने जाने के बारे में पूछे जाने पर नीदरलैंड के पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ‘‘वेस्टइंडीज सीरीज में नीतीश ने दोनों टेस्ट मैच खेले थे और हमने कहा था कि भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना महत्वपूर्ण है। हम उन्हें एक संभावित खिलाड़ी के रूप में देखते हैं जो सीखने के लिए खेल रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सबसे महत्वपूर्ण बात मैच जीतने के लिए रणनीति बनाना है। नितीश के मामले में हमारी स्थिति निश्चित रूप से नहीं बदली है। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था।’’

टेन डोएशे ने कहा, ‘‘लेकिन मैं कहूंगा कि इस श्रृंखला के महत्व को देखते हुए और जिन परिस्थितियों का हम सामना करने जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए उनकी (नीतीश कुमार रेड्डी) इस टेस्ट मैच में खेलने की संभावना नहीं है।’’

सहायक कोच ने निचले मध्यक्रम में भारत की गहराई और लचीलेपन के बारे में कहा कि इसका श्रेय उनके स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडरों को जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि मैंने वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के बारे में कहा था कि मेरे हिसाब से इन तीनों की मौजूदगी में आपको वास्तव में तीन अतिरिक्त बल्लेबाज मिलते हैं। इसलिए इससे हमें काफी लचीलापन मिलता है।‘‘

उन्होंने संकेत दिया कि कुलदीप यादव की जगह अक्षर पटेल की अंतिम एकादश में वापसी हो सकती है।