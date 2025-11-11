दीपिका और धीरज का एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन

ढाका, 11 नवंबर (भाषा) स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी और धीरज बोम्मादेवरा ने टीम स्पर्धाओं में जगह बनाने से चूकने के बाद मंगलवार को एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया जिससे भारत ने कम से कम तीन व्यक्तिगत पदक पक्के किए।

क्वालीफिकेशन दौर में अपने हमवतन खिलाड़ियों के बीच अंतिम स्थान पर रहने के बाद टीम स्पर्धाओं में जगह बनाने में असफल रहे शीर्ष रैंकिंग वाले भारतीयों दीपिका और धीरज ने व्यक्तिगत एलिमिनेशन शुरू होने पर जोरदार वापसी की।

दीपिका ने शंघाई विश्व कप स्वर्ण पदक विजेता कोरिया की ली गेह्युन को 7-3 से हराकर महिला रिकर्व सेमीफाइनल में प्रवेश किया जहां उनका सामना हमवतन अंकिता भकत से होगा।

इस बीच अंकिता ने दिन का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त और पूर्व विश्व चैंपियन कोरिया की जेंग मिन्ही को 6-4 से हराया।

संगीता ने भी ईरान की जारे रेहाने को 7-1 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया जहां उनकी भिड़ंत कोरिया की नाम सुह्योन से होगी।

दीपिका, अंकिता और संगीता तीनों के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ भारत के पास महिला रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में क्लीन स्वीप करने का मौका होगा।

पुरुष रिकर्व वर्ग में धीरज ने अपने खराब क्वालीफिकेशन दौर की भरपाई करते हुए उज्बेकिस्तान के अमीरखोन सादिकोव को शूट ऑफ में हराया। चार सेट में स्कोर 5-5 से बराबर रहने के बाद दोनों ने 10 अंक बनाए लेकिन धीरज ने केंद्र के पास तीर मारकर जीत हासिल की।

सेमीफाइनल में उनका सामना कोरिया के जेंग चाएवान से होगा।

ग्यारहवीं वरीयता प्राप्त राहुल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए चीनी ताइपे के लिन जिह-सियांग को 6-2 से हराकर दूसरे सेमीफाइनल में जगह बनाई जहां उनका सामना कोरिया के सियो मिंगी से होगा।

हालांकि शीर्ष वरीयता प्राप्त यशदीप भोगे को प्री क्वार्टर फाइनल में स्थानीय प्रबल दावेदार मोहम्मद रकीब मिया के खिलाफ 4-6 से हार का सामना करना पड़ा।

दो बार के ओलंपियन अतनु दास को भी अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा।

कंपाउंड स्पर्धाओं में ज्योति सुरेखा वेन्नम और पृथिका प्रदीप ने महिला वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत की पदक की उम्मीदों को जीवंत रखा।

पृथिका ने हमवतन चिकिथा थिप्पेस्वामी को 148-146 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया जहां उनका सामना बांग्लादेश की मोस्ट कुलसुम अख्तर मोने से होगा। ज्योति ने कोरिया की ओह यूहयुन को 147-145 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया। वह अगले दौर में चीनी ताइपे की सी-यू चेन से भिड़ेंगी।

हालांकि पुरुषों के कंपाउंड वर्ग में निराशा हाथ लगी जहां साहिल जाधव, प्रथमेश फुगे और अभिषेक वर्मा की हार के साथ कोई भी भारतीय सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका।