गांगुली ने फिट हुए शमी का समर्थन किया, कहा कि उन्हें सभी प्रारूपों में भारत के लिए खेलना चाहिए

कोलकाता, 10 नवंबर (भाषा) पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली चाहते हैं कि मोहम्मद शमी सभी प्रारूपों में भारतीय टीम में वापसी करें क्योंकि उनका मानना ​​है कि यह कुशल तेज गेंदबाज ‘फिट है और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है’।

हालांकि ऐसा लगता है कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति इस 35 वर्षीय तेज गेंदबाज को नजरअंदाज कर चुकी है जिनकी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए अनदेखी की गई है। वह पिछली बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की ओर से खेले थे।

गांगुली सोमवार को एक कार्यक्रम के इतर कहा, ‘‘शमी असाधारण रूप से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वह फिट हैं और हमने तीन रणजी ट्रॉफी मैच में देखा, जहां उन्होंने अपने दम पर बंगाल को जीत दिलाई।’’

शमी ने अब तक 15 विकेट लिए हैं और बंगाल को शुरुआती दो मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई लेकिन त्रिपुरा के खिलाफ एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। उन्होंने इस सत्र में तीन मैच में 91 ओवर फेंके हैं।

इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने 2023 विश्व कप के बाद टखने की सर्जरी करवाई थी। विश्व कप में वह 10.70 की औसत से 24 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज रहे थे।

गांगुली ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि चयनकर्ता देख रहे हैं और मोहम्मद शमी तथा चयनकर्ताओं के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो फिटनेस और कौशल के मामले में यह वही मोहम्मद शमी हैं जिन्हें हम जानते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वह भारत के लिए टेस्ट मैच, एकदिवसीय क्रिकेट और टी20 क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते क्योंकि यह हुनर ​​बहुत बड़ा है।’’

दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के अलावा अगले छह महीनों में भारत के लिए कोई लाल गेंद का मैच नहीं होने के कारण यह देखना बाकी है कि क्या शमी जून 2023 में द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के रूप में अपना आखिरी टेस्ट खेल चुके हैं या नहीं।

लंबे प्रारूप में प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बन गए हैं। 2027 का एकदिवसीय विश्व कप अभी दो साल दूर है और ऐसे में शमी को बार-बार चोट लगने की चिंता चयनकर्ताओं को प्रभावित कर सकती है।

शुक्रवार से ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाली आगामी दो टेस्ट मैच की श्रृंखला पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए गांगुली ने उम्मीद जताई कि विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को पूरी तरह से बल्लेबाजी योग्यता के आधार पर टीम में जगह मिलेगी।

गांगुली ने कहा, ‘‘वह अच्छा खेल रहा है, है ना? ऋषभ वापस आ गया है और मुझे नहीं पता कि चयनकर्ता क्या सोच रहे हैं। असल में स्थान तय हो चुके हैं - दो सलामी बल्लेबाज, चौथे नंबर पर (शुभमन) गिल, पांचवें नंबर पर पंत, केएल (राहुल), (रविंद्र) जडेजा। खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस समय ध्रुव जुरेल के लिए जगह बनाना कितना आसान होगा, मुझे नहीं पता।’’

उन्होंने सुझाव दिया कि साई सुदर्शन की मौजूदगी के बावजूद तीसरा स्थान एक विकल्प हो सकता है।

गांगुली ने कहा, ‘‘लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे तीसरे नंबर पर किसे भेजना चाहते हैं - क्या वे साई सुदर्शन के साथ जाना चाहते हैं या फॉर्म में चल रहे ध्रुव को लाना चाहते हैं। हम पता लग जाएगा।’’

दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में पंत की वापसी भी होगी जो जुलाई में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान पैर के फ्रैक्चर से उबर चुके हैं।

इस बीच जुरेल जबरदस्त फॉर्म में हैं और उन्होंने रविवार को बेंगलुरु में संपन्न हुए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ‘ए’ के ​​खिलाफ दोनों पारियों में शतक जड़े।

गांगुली ने भारत को घरेलू मैदान पर जीत का प्रबल दावेदार बताया।

उन्होंने कहा, ‘‘क्योंकि भारत का स्पिन आक्रमण बहुत अच्छा है। और यह युवा टीम तीन महीने पहले इंग्लैंड गई थी और असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था। यह देखने लायक श्रृंखला थी - गिल, यशस्वी (जायसवाल), राहुल, पंत का असाधारण प्रदर्शन। वे असाधारण रहे हैं। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जडेजा... भारत के पास प्रतिभाओं का भंडार है।’’

गांगुली ने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान में अच्छा खेला है। लेकिन भारत में भारत के खिलाफ खेलना अलग स्थिति है। भारत से मुकाबला करने के लिए उन्हें वाकई बहुत अच्छा खेलना होगा।’’