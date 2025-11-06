आर्सेलरमित्तल का सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 31 प्रतिशत बढ़ा

नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) इस्पात एवं खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी आर्सेलरमित्तल का चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 31.35 प्रतिशत बढ़कर 37.7 करोड़ डॉलर हो गया।

कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 28.7 करोड़ डॉलर का शुद्ध लाभ कमाया था।

कंपनी जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष का अनुसरण करती है।

जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री तीन प्रतिशत बढ़कर 1,565.7 करोड़ डॉलर हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1519.6 करोड़ डॉलर थी।

आर्सेलरमित्तल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आदित्य मित्तल ने बयान में कहा, ‘‘हालांकि, बाजार की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं और शुल्क से जुड़ी बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन हमें स्थिरता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हम 2026 में अपने व्यवसाय के प्रति आशावादी हैं।’’