कई राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दीं शुभकामनाएं

नयी दिल्ली, एक नवंबर (भाषा) तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, केरल और पंजाब समेत देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शनिवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राजनीतिक नेताओं ने देश की प्रगति में इन प्रदेशों के योगदान की सराहना की।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का स्थापना दिवस भी एक नवंबर को है।

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, केरल और लक्षद्वीप आज ही के दिन 1956 में अस्तित्व में आए थे। पंजाब और हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था, जबकि छत्तीसगढ़ का गठन 2000 में मध्यप्रदेश से अलग करके किया गया था।

वहीं, एक नवंबर 1956 को आज ही के दिन 69 वर्ष पहले भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के बाद दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक्स’ पर संबंधित राज्यों के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दीं।

छत्तीसगढ़ के गठन की 25वीं वर्षगांठ पर वहां गए मोदी ने कहा, ‘‘प्रकृति और संस्कृति को समर्पित यह राज्य आज प्रगति के नित नए आयाम स्थापित करने में जुटा हुआ है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित यहां के कई क्षेत्र अब विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री ने नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया और परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया।

आधिकारिक बयान के अनुसार, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपनी यात्रा वर्ष 2000 में रायपुर के एक निजी स्कूल से शुरू की थी, जिस वर्ष राज्य को मध्यप्रदेश से अलग कर बनाया गया था।

कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के लोगों की उत्कृष्टता और मेहनती प्रकृति की सराहना की।

मोदी ने कहा, ‘‘हम कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति का भी उत्सव मना रहे हैं, जो इसके साहित्य, कला, संगीत और परंपरा में झलकती है। यह राज्य ज्ञान में निहित प्रगति की भावना का प्रतीक है। मैं प्रार्थना करता हूं कि राज्य के लोग सुखी और स्वस्थ रहें।’’

उन्होंने केरल के बारे में कहा कि यह एक ऐसा राज्य है जिसके लोग वैश्विक स्तर पर विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी रचनात्मकता तथा नवाचार के लिए भी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं।

मोदी ने कहा, ‘‘राज्य के मनोरम दृश्य और सदियों पुरानी विरासत भारत की जीवंत सांस्कृतिक भव्यता को दर्शाती है। मैं केरल के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूं।’’

मध्यप्रदेश को शुभकामनाएं देते हुए मोदी ने कहा, ‘‘गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने वाले मध्यप्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देश के हृदय में बसा हमारा यह प्रदेश जन-जन की आकांक्षाओं को आगे रखकर आज हर क्षेत्र में प्रगति की नयी रफ्तार भर रहा है। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में यहां के प्रतिभाशाली और परिश्रमी लोगों की अमूल्य भूमिका होने वाली है।’’

वहीं, हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हरियाणा दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को बहुत-बहुत बधाई। यह ऐतिहासिक धरती हमारे किसान भाई-बहनों के अथक परिश्रम, जवानों के अतुलनीय पराक्रम और युवाओं के अद्भुत प्रदर्शन से देशभर के लिए एक मिसाल रही है। प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे इस प्रदेश के विशेष अवसर पर मैं हर किसी की खुशहाली और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।’’

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी स्थापना दिवस पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को बधाई दी।

मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सफलता और इनके निवासियों की खुशहाली की कामना की।

उन्होंने लिखा, ‘‘आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पंजाब और पुडुचेरी के स्थापना दिवस पर उनके निवासियों को हार्दिक बधाई! इन सभी क्षेत्रों ने भारत की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है।’’

मुर्मू ने कहा, ‘‘ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी विकास यात्रा में नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें। मैं इनके सभी निवासियों की निरंतर समृद्धि और कल्याण के लिए शुभकामनाएं देती हूं।’’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये राज्य जन कल्याण, स्वच्छता और समृद्धि की ओर अग्रसर हैं।

उन्होंने ‘एक्स’ पर अलग-अलग पोस्ट में संबंधित राज्यों की समृद्धि और वैभव की कामना की।

गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं जो आदिवासी संस्कृति एवं कला से समृद्ध राज्य छत्तीसगढ़ के विकास और कल्याण में बाधा है।

उन्होंने कहा, ‘‘नक्सलवाद राज्य और देश में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारें 31 मार्च, 2026 तक लाल आतंक का पूरी तरह से सफाया कर देंगी और छत्तीसगढ़ में विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगी।’’

शाह ने हरियाणा के लोगों को अपने संदेश में कहा कि यह राज्य अपने वीर सैनिकों और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता है तथा इसने सुशासन और जनकल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं।

उन्होंने अपने संदेश में कहा, ‘‘अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध हरियाणा की प्रगति और उन्नति की यह यात्रा सदैव निर्बाध रूप से जारी रहे। हरियाणा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई।’’

मध्यप्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह राज्य सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है और आज यह जनकल्याण, स्वच्छता एवं समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं ईश्वर से राज्यवासियों की निरंतर प्रगति की प्रार्थना करता हूं।’’

शाह ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भी राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

गांधी ने कहा, ‘‘इनमें से प्रत्येक क्षेत्र हमारे सुंदर राष्ट्र के जीवंत ताने-बाने में अपना अनूठा रंग, भाषा और परंपरा जोड़ता है। साथ मिलकर, वे भारत की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं - विविधता में एकता, और सद्भाव के माध्यम से प्रगति। आइए हम समानता, न्याय और प्रेम के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए इस दिन का जश्न मनाएं - वे मूल्य जो हमारे देश को एक साथ बांधे रखते हैं।’’