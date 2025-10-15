सीबीआई ने 10 लाख रुपये की रिश्वत मामले में एनएचआईसीडीएल के कार्यकारी निदेशक को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) सीबीआई ने कथित तौर पर 10 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में गुवाहाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के एक कार्यकारी निदेशक और क्षेत्रीय अधिकारी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मैसनम रितेन कुमार सिंह के परिसरों की तलाशी के दौरान सीबीआई ने 2.62 करोड़ रुपये नकद और देश भर में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली नौ संपत्तियों और 20 अपार्टमेंट से संबंधित दस्तावेज जब्त किए।

इसमें कहा गया है कि तलाशी के दौरान सिंह के नाम पर महंगी गाड़ियों की खरीद से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए।

असम के गुवाहाटी स्थित एनएचआईडीसीएल के क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात सिंह ने एक निजी कंपनी से अन्य ठेकों के अलावा, असम में डेमो से मोरन बाईपास के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के चार लेन के निर्माण कार्य के लिए अनुकूल समय विस्तार (ईओटी) और पूर्णता प्रमाण पत्र देने के बदले में कथित तौर पर रिश्वत की मांग की थी।

सीबीआई ने इस मामले में कोलकाता स्थित कंपनी मोहन लाल जैन के प्रतिनिधि बिनोद कुमार जैन को भी गिरफ्तार किया है।

सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर आरोपियों के सात कार्यालय और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई।’’

उन्होंने कहा कि आरोपी लोक सेवक की चल-अचल संपत्तियों का सत्यापन जारी है।

उन्होंने कहा, ‘‘गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को आज गुवाहाटी स्थित सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा।’’