वैश्विक अध्यात्म और नेतृत्व का संगम — दिल्ली में आयोजित होगा इंडो-ब्रिटिश मैत्री समारोह

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर 2025: भारत की राजधानी नई दिल्ली एक ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय महत्व के आयोजन की साक्षी बनेगी — इंडो-ब्रिटिश फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन, जिसमें एंटरप्रे-शक्ति पुरस्कार और पावर वॉक जैसे प्रेरणादायी कार्यक्रम शामिल हैं। यह आयोजन एक्ज़ीक्यूटिव क्लब जी रिसॉर्ट, छतरपुर, नई दिल्ली में आयोजित होगा।

मुख्य अतिथि: गुरुजी श्री अर्नव

इस भव्य अवसर के मुख्य अतिथि होंगे गुरुजी श्री अर्नव — एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त वैदिक गुरु, ज्योतिषरत्न विशेषज्ञ, और Mentor of Mentors।

गुरुजी श्री अर्नव, जो Gemstone Universe के सीईओ हैं, विश्व के कई देशों में उच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। उनके जीवन रूपांतरणकारी विचारों, मानवीय दृष्टिकोण, और ग्रह रत्न विज्ञान में अद्वितीय योगदान ने उन्हें वैश्विक मंच पर विशिष्ट स्थान प्रदान किया है।

कार्यक्रम का वैश्विक महत्व

भारत और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की उपस्थिति में आयोजित यह कार्यक्रम, ब्रिटेन के मीडिया हलकों में “2025 का सबसे प्रभावशाली इंडो-ब्रिटिश आयोजन” कहा जा रहा है।

एंटरप्रे-शक्ति अवॉर्ड्स और पावर वॉक जैसे कार्यक्रम महिला नेतृत्व, उद्यमिता, और संस्कृति में नवाचार को प्रोत्साहित करेंगे। यह आयोजन उद्योग, वाणिज्य, विचारधारा, संस्कृति और राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन संबंधों को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है।

गुरुजी श्री अर्नव के शब्दों में:

“यह कार्यक्रम केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक-राजनयिक सेतु है — पूर्व और पश्चिम को एक साथ लाने का प्रयास। यह ‘धर्म, नेतृत्व और विरासत’ की पुनःस्थापना का प्रतीक है।”

पंजीकरण हेतु संपर्क करें:

+91 99711 58496 | https://www.gemstoneuniverse.com/

