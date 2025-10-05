अयोध्या में ‘दीपोत्सव-2025’ की तैयारियां तेज, 30 हजार स्वयंसेवक देंगे भव्य आयोजन को गति

अयोध्या (उप्र), पांच अक्टूबर (भाषा) भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले ‘दीपोत्सव-2025’ की भव्य तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं।

रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार अयोध्या को आलोकित करने वाले इस विश्वविख्यात आयोजन के लिए अब घाटों को व्यवस्थित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल डॉ. बिजेंद्र सिंह के निर्देशन में विश्वविद्यालय की टीम घाटों को व्यवस्थित एवं आकर्षक बनाने में जुटी हुई है।

दीपोत्सव के नोडल अधिकारी प्रो. संत शरण मिश्र ने बताया कि उनकी देखरेख में घाटों की सफाई के उपरांत चिह्नित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि दीयों की सुंदर सजावट के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 4.5 वर्ग फुट का क्षेत्र चिह्नित किया जा रहा है, जबकि श्रद्धालुओं के आवागमन हेतु ढाई फुट चौड़ा मार्ग छोड़ा गया है।

प्रो. मिश्र ने बताया कि दीपोत्सव के लिए कुल 56 घाटों की पहचान की गई है, जिन पर लाखों दीपों की ज्योति से अयोध्या जगमगाएगी। चिह्नित करने का कार्य करने वाली कमेटी के संयोजक डॉ. रंजन सिंह (विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी) एवं उनकी टीम यह कार्य एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर लेंगी।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि दीपोत्सव के सफल संचालन हेतु 30,000 स्वयंसेवकों का ऑनलाइन पंजीकरण अंतिम चरण में है। साथ ही, शीघ्र ही दीपों की आपूर्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी।

बयान में दावा किया गया है कि यह भव्य दीपोत्सव न केवल अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक मंच पर और अधिक उजागर करेगा, बल्कि “राम की नगरी, प्रकाश की नगरी” का संदेश एक बार फिर संपूर्ण विश्व तक पहुंचाएगा।