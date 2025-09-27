दो महीने में डिजिटल हो जाएंगी 90 प्रतिशत सरकारी सेवाएं: फडणवीस

पुणे, 27 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि नागरिकों के लिए 90 प्रतिशत सरकारी सेवाएं अगले दो महीने में डिजिटल हो जाएंगी और जल्द ही ये व्हाट्सऐप पर उपलब्ध होंगी।

फडणवीस ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के स्वदेशी 4जी नेटवर्क के उद्घाटन में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ डिजिटल माध्यम से भाग लिया।

दूरसंचार अवसंरचना को मजबूती देते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के स्वदेशी 4जी नेटवर्क का उद्घाटन किया, जिससे भारत दूरसंचार उपकरण बनाने वाले प्रतिष्ठित देशों की सूची में शामिल हो गया।

बीएसएनएल की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 97,500 से अधिक 4जी मोबाइल टावरों का उद्घाटन भी किया, जिनमें से 92,600 टावर इसी टेलीकॉम सेवा प्रदाता की 4जी तकनीक से लैस हैं।

पुणे में आयोजित कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा, "देश के उन गांवों को अब 4जी नेटवर्क मिलेगा जो अभी तक जुड़े नहीं थे। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि भारत के हर गांव को सड़क से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यही विकास का मार्ग है और उन्होंने छह लाख गांवों तक सड़क संपर्क सुनिश्चित किया।"

उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए 1,100 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं और जल्द ही ये व्हाट्सऐप पर भी उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

फडणवीस ने कहा, ‘‘अगले दो महीनों में हम नागरिकों की 90 प्रतिशत आवश्यक सेवाओं का डिजिटलीकरण कर देंगे। लोग देख सकेंगे कि उनकी फाइल किस टेबल पर लंबित है और यदि काम समय पर पूरा नहीं होता है तो वे संबंधित अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क में 5जी और 6जी की क्षमता है। भारत इसमें पीछे नहीं रहेगा। हम तकनीक लाने वाले होंगे; हम एक कदम आगे रहें