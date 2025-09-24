फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद किसानों को सहायता का दिया आश्वासन

मुंबई, 24 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने बुधवार को बाढ़ एवं बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सरकार ने यहां दिवाली से पहले किसानों को सहायता देने का वादा किया।

उन्होंने नुकसान तथा जारी राहत प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले और मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर का दौरा करने वाले फडणवीस ने कहा कि सरकार मुआवजे के मानदंडों में ढील देगी तथा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 2,200 करोड़ रुपये से अधिक के राहत पैकेज को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जबकि आवश्यकता पड़ने पर और सहायता दी जाएगी।

प्राधिकारियों ने बारिश से प्रभावित मराठवाड़ा में बचाव कार्य जारी रखा है। यहां राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और रक्षा बलों की टीम ने धाराशिव जिले में 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है जबकि नांदेड़ शहर के निचले इलाकों से सैकड़ों लोगों को निकाला कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

सोलापुर में फडणवीस ने माधा तालुका के निमगांव और दरफाल सिना गांवों में हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इन गांवों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं, कई पशुओं की मौत हो गई, घरों को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत की और उनसे धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया तथा आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार मुआवजे के मानदंडों में ढील देगी जबकि सूखा और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों के तहत सहायता प्रदान करेगी।

बाद में फडणवीस ने औसा तालुका के बाढ़ प्रभावित गांव उजानी और मराठवाड़ा के लातूर जिले के औरद शाहजानी गांव का दौरा किया तथा प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने किसानों से बातचीत भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं पिछली बार सात साल पहले जलयुक्त शिवार (जल संरक्षण योजना) के काम के लिए गांव (उजानी) आया था। हम सभी मानदंडों को एक तरफ रखकर किसानों की मदद करेंगे। हम मदद प्रदान करने में उन मानदंडों का पालन करेंगे जो हम आमतौर पर सूखे के दौरान करते हैं। सरकार किसानों के साथ-साथ उन लोगों की भी मदद करेगी जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है।’’

औराद शाहजानी में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लातूर जिले में कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और भूमि कटाव हुआ है।

किसानों की मदद के लिए फडणवीस ने कहा कि सरकार बैंकों से कहेगी कि वे पुराने ऋणों के भुगतान पर जोर न दें क्योंकि किसान इस समय नुकसान का सामना कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठवाड़ा के धाराशिव जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया।

बाद में शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि सरकार बाढ़ और हाल में हुई मूसलाधार बारिश के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों की मदद करेगी।

दूसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सोलापुर जिले के करमाला तालुका का दौरा किया और किसानों तथा स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की।

कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने छत्रपति संभाजीनगर में कहा कि सितंबर में हुई भारी बारिश से पिछली बारिश की तुलना में अधिक नुकसान हुआ है।