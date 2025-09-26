बिहार: तेज प्रताप ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नयी पार्टी ‘जन शक्ति जनता दल’ बनाई

पटना, 26 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और पार्टी से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को बिहार में लंबी सियासी लड़ाई के लिए नयी पार्टी 'जन शक्ति जनता दल' बनाने का ऐलान किया।

बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर 'जन शक्ति जनता दल' का पोस्टर साझा किया, जिसमें उन्होंने खुद को ‘राष्ट्रीय अध्यक्ष’ के रूप में दिखाया है तथा चुनाव चिह्न के रूप में ‘ब्लैकबोर्ड’ को दर्शाया है।

हालांकि, निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा कि उन्हें अब तक इस नाम की किसी पार्टी के पंजीकरण और उसे चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

यादव ने अगस्त में दावा किया था कि उनके नेतृत्व में पांच छोटी पार्टियों का एक गठबंधन तैयार हो गया है।

बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं।